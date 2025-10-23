पति के साथ एक्टिवा से मायके जा रही थी महिला, डंपर की टक्कर से चार साल की बेटी की मौत
गुरुवार दोपहर फतेहाबाद के अवंतीबाई चौक पर हुए सड़क हादसे में चार वर्षीय बच्ची नित्या शर्मा की मौत हो गई और उसकी मां खुश्बू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गईं। सचिन शर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ भैया दूज पर टीका करने एक्टिवा से जा रहे थे। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया।
संवाद सूत्र, फतेहाबाद। गुरुवार दोपहर कस्बा फतेहाबाद में अवंतीबाई चौक पर एक भीषण सड़क हादसे में चार वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
जानकारी के अनुसार, सचिन शर्मा पुत्र रामपाल शर्मा निवासी नरीपुरा आगरा गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे अपनी पत्नी खुश्बू शर्मा और चार वर्षीय पुत्री नित्या शर्मा के साथ कस्बा फतेहाबाद में भाईदूज पर भाई का टीका करने के लिए एक्टिवा से रवाना हुए थे।
लगभग 3 बजे, जब वे अवंतीबाई चौक पहुंचे, तभी बाह की दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने उनकी एक्टिवा में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में नित्या एक्टिवा से गिरकर डंपर के पहिए के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि खुश्बू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गईं।
सूचना पर इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सीएचसी फतेहाबाद भेजा गया। वहां चिकित्सकों ने नित्या शर्मा को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
