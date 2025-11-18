घर में खेलते खेलते बाल्टी में ही रह गया मासूम, जब तक देखा, थम चुकी थीं सांसें

संवाद सूत्र, जागरण-पिनाहट (आगरा)। गांव मदनपुर में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। घर में खेल रहे 17 महीने के मासूम की पानी से भरी बाल्टी में गिरने से मृत्यु हो गई। करीब आधा घंटे बाद स्वजन को हादसे की जानकारी हुई। वह बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डाक्टर ने मृत्यु होने की पुष्टि की। मासूम सभी का लाड़ला था। घर के साथ ही गांव में भी शोक छा गया।

थाना पिनाहट के गांव मदनपुर में मंगलवार सुबह नौ बजे 17 माह कृष्णा घर में घुटने के बल चलकर खेल रहा था। इसी बीच वह घर के आंगन में रखी पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी के सहारे खड़ा हो गया। किसी तरह वह सिर के बल पानी से भरी बाल्टी में गिर पड़ा। बच्चे को आंगन में न पाकर मां जूली देवी ने उसकी तलाश की।

बच्चे को बाल्टी में गिरा हुआ देखकर घर में चीख पुकार मच गई। स्वजन बच्चे को लेकर सीएससी पिनाहट लेकर पहुंचे, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वजन ओमप्रकाश सिंह परिहार ने बताया कि कृष्णा पूरे गांव का लाड़ला था। उसकी मृत्यु से घर के साथ ही गांव में मातम छा गया।

बच्चे के शव को देखकर मां बेसुध हो गई। किसी तरह आसपास की महिलाओं ने उन्हें संभाला। कृष्णा दो बहन और दो भाइयों में सबसे छोटा था। कृष्णा की मृत्यु से बहन प्रांशी, मुस्कान व भाई चीकू का रो-रो कर बुरा हाल था। स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।



