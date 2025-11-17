आगरा में खेलते समय 10 फीट गहरे कच्चे नाले में गिरा पांच साल का बच्चा, डूबने से मौत

जागरण संवाददाता, आगरा। घर के पास खेलते समय पांच वर्षीय बच्चे की 10 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर मृत्यु हो गई। गांव फतेहपुरा में बना यह कच्चा व खुला नाला करीब 50 फीट लंबा है। इसमें घरों से निकलने वाला पानी जाता है। नाले का एक भाग अवरुद्ध है। इसके आगे पानी की निकासी नहीं होती है।

फतेहपुरा निवासी देशराज मंडी समिति में मजदूर हैं। उनके चार बच्चों में सात वर्षीय बेटी महक, पांच वर्षीय बेआ मनु, तीन वर्षीय मोहिनी और डेढ़ वर्षीय लव हैं। वह सोमवार सुबह 10 बजे पास ही स्थित खेत में काम करने गए थे।

देशराज ने बताया कि पांच वर्षीय बेटा मनु पास ही खेल रहा था। कुछ देर बाद वह लापता हो गया। देशराज को लगा कि वह घर चला गया होगा। कुछ देर बाद देशराज घर पहुंचे तो पता चला, मनु घर में नहीं है।

चिंतित स्वजन ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। गांव के ही नाले में मनु का शव उतराता हुआ मिला। यह देख ग्रामीणों में चीखपुकार मच गई। स्वजन बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की।

क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके नाला खुला पड़ा है। यह काफी गहरा भी है। इसमें घरों से निकलने वाला पानी जाता है। यह नाला आगे जाकर बंद कर दिया गया है। इससे पानी इसमें ही भरा रहता है। उन्होंने गड्ढा भरवाने और जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।