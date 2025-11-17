Language
    आगरा में खेलते समय 10 फीट गहरे कच्चे नाले में गिरा पांच साल का बच्चा, डूबने से मौत

    By Saurabh Sharma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:34 PM (IST)

    आगरा के फतेहपुरा गांव में खेलते समय एक पांच साल के बच्चे की नाले में डूबने से मौत हो गई। नाला खुला और गहरा था, जिसमें घरों का पानी जमा होता था। बच्चे के लापता होने के बाद उसका शव नाले में मिला। ग्रामीणों ने नाले की शिकायत की थी और अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, आगरा। घर के पास खेलते समय पांच वर्षीय बच्चे की 10 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर मृत्यु हो गई। गांव फतेहपुरा में बना यह कच्चा व खुला नाला करीब 50 फीट लंबा है। इसमें घरों से निकलने वाला पानी जाता है। नाले का एक भाग अवरुद्ध है। इसके आगे पानी की निकासी नहीं होती है।

    फतेहपुरा निवासी देशराज मंडी समिति में मजदूर हैं। उनके चार बच्चों में सात वर्षीय बेटी महक, पांच वर्षीय बेआ मनु, तीन वर्षीय मोहिनी और डेढ़ वर्षीय लव हैं। वह सोमवार सुबह 10 बजे पास ही स्थित खेत में काम करने गए थे।

    देशराज ने बताया कि पांच वर्षीय बेटा मनु पास ही खेल रहा था। कुछ देर बाद वह लापता हो गया। देशराज को लगा कि वह घर चला गया होगा। कुछ देर बाद देशराज घर पहुंचे तो पता चला, मनु घर में नहीं है।

    चिंतित स्वजन ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। गांव के ही नाले में मनु का शव उतराता हुआ मिला। यह देख ग्रामीणों में चीखपुकार मच गई। स्वजन बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की।

    क्षेत्रीय ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके नाला खुला पड़ा है। यह काफी गहरा भी है। इसमें घरों से निकलने वाला पानी जाता है। यह नाला आगे जाकर बंद कर दिया गया है। इससे पानी इसमें ही भरा रहता है। उन्होंने गड्ढा भरवाने और जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।

    पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर शिकायत भी की। ग्राम प्रधान शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कि इस नाले में पूरे गांव का पानी आता है। निजी खेत होने के कारण इसे अवरुद्ध कर दिया है, तब से इसमें ही पानी भर रहा है।