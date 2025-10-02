Language
    ऊंटगन नदी के बहाव में 11 युवक डूबे, देवी मूर्ति विसर्जित के बाद कर रहे थे स्नान

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:59 PM (IST)

    आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर कुसियापुर में देवी विसर्जन के दौरान ऊंटगन नदी में नहाते समय 11 युवक डूब गए। रेस्क्यू में देरी होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने खेरागढ़-बसई नवाब मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर मदद मिलती तो युवकों को बचाया जा सकता था। दुर्गा महोत्सव के तहत देवी मूर्ति स्थापित की गई थी विसर्जन के बाद हादसा हुआ।

    ऊंटगन नदी में देवी मूर्ति विसर्जित करने के बाद नहा रहे 11 युवक डूबे। जागरण

    जागरण संवाददाता, आगरा । खेरागढ़ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। कुसियापुर निवासी युवक देवी विसर्जन करने के बाद ऊंटगन नदी में नहाने उतर गए। इसी दौरान नदी में तेज़ बहाव और गहराई अधिक होने से 11 युवक डूब गए।

    रेस्क्यू अभियान में देरी होने से गुस्साए ग्रामीणों ने खेरागढ़ से बसई नवाब जाने वाले मार्ग पर डूंगरवाला के पास जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर समय पर मदद पहुंचती तो युवकों को तुरंत बाहर निकाला जा सकता था।

    दुर्गा महोत्सव के तहत की थी देवी मूर्ति स्थापित

    गांव कुसियापुर में दुर्गा महोत्सव के तहत देवी मूर्ति स्थापित की गई थीं। गांव के महिला-पुरुष धूमधाम से देवी मूर्ति को विसर्जित करने के लिए ऊंटगन नदी पर पहुंचे थे। देवी मूर्ति विसर्जन के बाद गांव के युवक ऊंटगन नदी में नहाने लगे। इसी बीच एक के बाद एक 11 डूबे गहराई अधिक होने के कारण नदी में डूब गए। वहां मौजूद ग्रामीणों ने युवकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

    जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में नदी किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने गंभीर हालत में तीन युवकों को बाहर निकला। आनन फानन में उन्हें एसएन मेडिकल कालेज आगरा भेजा गया।

    दोपहर करीब दो बजे हुए हादसे के बाद पुलिस को सूचना दी गई। दो घंटे बाद भी रेस्क्यू टीम के मौके पर नहीं पहुंचने पर गुस्सा ग्रामीणों ने खेरागढ़ से बसई नवाब जाने वाले मार्ग पर जाम लगा दिया। जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे।