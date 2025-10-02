ऊंटगन नदी के बहाव में 11 युवक डूबे, देवी मूर्ति विसर्जित के बाद कर रहे थे स्नान

आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर कुसियापुर में देवी विसर्जन के दौरान ऊंटगन नदी में नहाते समय 11 युवक डूब गए। रेस्क्यू में देरी होने पर गुस्साए ग्रामीणों ने खेरागढ़-बसई नवाब मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर मदद मिलती तो युवकों को बचाया जा सकता था। दुर्गा महोत्सव के तहत देवी मूर्ति स्थापित की गई थी विसर्जन के बाद हादसा हुआ।

जागरण संवाददाता, आगरा । खेरागढ़ क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। कुसियापुर निवासी युवक देवी विसर्जन करने के बाद ऊंटगन नदी में नहाने उतर गए। इसी दौरान नदी में तेज़ बहाव और गहराई अधिक होने से 11 युवक डूब गए।

रेस्क्यू अभियान में देरी होने से गुस्साए ग्रामीणों ने खेरागढ़ से बसई नवाब जाने वाले मार्ग पर डूंगरवाला के पास जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर समय पर मदद पहुंचती तो युवकों को तुरंत बाहर निकाला जा सकता था।

दुर्गा महोत्सव के तहत की थी देवी मूर्ति स्थापित गांव कुसियापुर में दुर्गा महोत्सव के तहत देवी मूर्ति स्थापित की गई थीं। गांव के महिला-पुरुष धूमधाम से देवी मूर्ति को विसर्जित करने के लिए ऊंटगन नदी पर पहुंचे थे। देवी मूर्ति विसर्जन के बाद गांव के युवक ऊंटगन नदी में नहाने लगे। इसी बीच एक के बाद एक 11 डूबे गहराई अधिक होने के कारण नदी में डूब गए। वहां मौजूद ग्रामीणों ने युवकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।