दिवाली से पहले ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के लिए नया प्लान, थानों की तरह प्रभारी बनाए और छह ग्रिड में बांटा
आगरा शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए छह ग्रिड बनाए गए हैं। प्रत्येक ग्रिड के प्रभारी यातायात निरीक्षक होंगे जिनके सीयूजी नंबर जारी किए गए हैं। लोग अब यातायात संबंधी समस्या और सुझाव सीधे इन प्रभारियों को बता सकेंगे। यह व्यवस्था दीपावली के त्योहार को देखते हुए की गई है ताकि शहर में जाम की स्थिति से बचा जा सके।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर की यातायात व्यवस्था संभालने को छह ग्रिड में बांटा गया है। थानों की तरह प्रत्येक ग्रिड का प्रभारी यातायात निरीक्षक को बनाया गया है। प्रभारियों के सीयूजी मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। संबंधित क्षेत्र (ग्रिड) के लोग अब थानों की तरह इन मोबाइल नंबर पर काल करके समस्या के साथ ही सुझाव बता सकेंगे। जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार करने में मदद मिलेगी।
दैनिक जागरण ने एमजी रोड और शहर के चौराहों पर लगने वाले जाम को लेकर अभियान चलाया था। एमजी रोड पर जाम की स्थिति देख पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने दो सप्ताह पहले ई-रिक्शा को बंद कर दिया था। ऑटो पहले से प्रतिबंधित था।
दीपावली तक वाहनों के दबाव से निपटने को अभी से तैयारी
दीपावली व इससे पूर्व अन्य त्याेहारों पर जाम नहीं लगे इसे लेकर यातायात पुलिस ने अभी से तैयारी आरंभ कर दी है। दीपावली में एक महीने से भी कम समय बचा है। लोग सप्तमी से ही खरीदारी शुरू कर देते हैं।धनतेरस पर यह चरम पर आती है। इसी के साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव 15 गुणा तक बढ़ जाता है। जो छह ग्रिड बनाए गए हैं, उनमें एमजी रोड प्रथम, वीआइपी रोड, एमजी रोड द्वितीय, सिकंदरा, जीवनी मंडी व रामबाग ग्रिड शामिल हैं। वाहनों का सर्वाधिक दबाव तीन ग्रिड रामबाग, सिकंदरा व एमजी रोड पर रहता है।
ग्रिड उनके क्षेत्र और मोबाइल नंबर
एमजी रोड प्रथम ग्रिड एक: मोबाइल नंबर 7839860807
क्षेत्र: भगवान टाकीज चौराहे से अवंतीबाई चौराहे तक
वीआइपी रोड ग्रिड दो: मोबाइल नंबर: 7839860809
क्ष्रेत्र: क्लब चौराहे से आगरा कैंट स्टेशन रोड से खेरिया एयरपोर्ट तक, क्लब चौराहे से (वीआइपी मार्ग माल रोड से रमाडा तक),रिंग रोड लखनऊ एक्सप्रेसवे
एमजी रोड द्वितीय ग्रिड तीन: मोबाइल नंबर: 7839860810
क्षेत्र: नालबंद तिराहा से सुभाष पार्क तिराहा से पचकुइयां चौराहे से कोठी मीना बाजार मैदान से मारूति एस्टेट चौराहे से सिकंदरा अारओबी तक। तहसील चौराहे से रूई की मंडी चौराहे से रामनगर की पुलिया से टाटा गेट एयरपोर्ट से मलपुरा नहर तक।
सिकंदरा ग्रिड चार:मोबाइल नंबर 7839860806
क्षेत्र: दक्षिणी बाइपास से सिकंदरा चौराहे से खंदारी चौराहा, गुरुद्वारा गुरु का ताल कट से भगवान टाकीज चौराहे से अबुल उलाह दरगाह से सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा से सुधा नर्सरी तक
जीवनी मंडी ग्रिड पांच: मोबाइल नंबर 7839860811
क्षेत्र: छीपीटोला तिराहा से बिजलीघर चौराहा, विक्टोरिया पार्क से हाथीघाट पार्क से जीवनी मंडी से सुल्तानगंज पुलिया से वाटर वर्क्स चौराहा तक
रामबाग ग्रिड छह: मोबाइल नंबर 7839860812
क्षेत्र: यमुना एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग-19, एत्मादपुर, कुबेरपुर, रामबाग चौराहा।
ग्रिड प्रभारियों के सीयूजी नंबर थानों की तरह काम करेंगे। जिस पर लोग अपने क्षेत्र की यातायात से संबंधित समस्या और सुझाव प्रभारी को काल करके बता सकेंगे। जिससे यातायात संचालन में सहायता मिलेगी। अभिषेक अग्रवाल डीसीपी यातायात
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।