यमराज को नहीं दे सकते धाेखा... ट्रैफिक बाधित करने वाले वाहनों के फोटो खींच पुलिस को भेजें युवा

जागरण संवाददाता, आगरा। कितने बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर सक्रिय हैं। सामने बैठे छात्र-छात्राओं से पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने प्रश्न किया तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, उत्तर में एक भी हाथ नहीं उठा। जब पुलिस आयुक्त ने कहा, आप बच्चे ही हमारे असली वालंटियर हो, शहर में किसी भी वाहन के कारण यदि यातायात बाधित हो रहा है, उसकी फोटो लेकर पुलिस के एक्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर साझा करें, इस पर कार्रवाई होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह सुनते ही वहां मौजूद अधिकांश एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सक्रिय होने के समर्थन में हाथ उठा दिए। सोमवार को तहसील चौराहा स्थित ट्रैफिक क्लब में पुलिस आयुक्त ने यातायात माह का उद्घाटन किया। झंडा दिखाकर यातायात नियमों को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली को रवाना किया। यातायात के नियमों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए होमगार्ड जयसिंह परमार ने यमराज का वेश धारण किया।



सबको धाेखा दे सकते हैं, यमराज को नहीं

अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने कहा कि यातायात माह का उद्देश्य उन चीजों के बारे में जागरूक करने से है जो जिनका पालन नहीं करने से क्षति होती है। उन्होंने कहा कि पहिया और आग विकास के प्रतीत हैं। पहिए को नियंत्रित रखें, अधिकांश हादसे तेज गति के चलते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यमराज को नहीं। उन्होंने बच्चों से कहा कि माता-पिता बहुत मेहनत से आपका पालन-पोषण करते हैं। इसलिए यातायात नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को खतरे में न डालें।