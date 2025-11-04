यमराज को नहीं दे सकते धाेखा... ट्रैफिक बाधित करने वाले वाहनों के फोटो खींच पुलिस को भेजें युवा

Language
    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:02 AM (IST)

    आगरा में पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने युवाओं से यातायात बाधित करने वाले वाहनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने यातायात माह का उद्घाटन करते हुए जागरूकता रैली को रवाना किया। अधिकारियों ने यातायात नियमों के पालन और तेज गति से होने वाले हादसों के प्रति सचेत किया। पिछले महीने 94 हजार से अधिक चालान किए गए थे।

    लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज का रूप धारण किए होममार्ड, पुलिस कमिश्नर गाड़ी को हरी झंडी दिखाते हुए।

    जागरण संवाददाता, आगरा। कितने बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर सक्रिय हैं। सामने बैठे छात्र-छात्राओं से पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने प्रश्न किया तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, उत्तर में एक भी हाथ नहीं उठा। जब पुलिस आयुक्त ने कहा, आप बच्चे ही हमारे असली वालंटियर हो, शहर में किसी भी वाहन के कारण यदि यातायात बाधित हो रहा है, उसकी फोटो लेकर पुलिस के एक्स, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर साझा करें, इस पर कार्रवाई होगी।

    यह सुनते ही वहां मौजूद अधिकांश एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सक्रिय होने के समर्थन में हाथ उठा दिए। सोमवार को तहसील चौराहा स्थित ट्रैफिक क्लब में पुलिस आयुक्त ने यातायात माह का उद्घाटन किया। झंडा दिखाकर यातायात नियमों को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली को रवाना किया। यातायात के नियमों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए होमगार्ड जयसिंह परमार ने यमराज का वेश धारण किया।


    सबको धाेखा दे सकते हैं, यमराज को नहीं


    अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने कहा कि यातायात माह का उद्देश्य उन चीजों के बारे में जागरूक करने से है जो जिनका पालन नहीं करने से क्षति होती है। उन्होंने कहा कि पहिया और आग विकास के प्रतीत हैं। पहिए को नियंत्रित रखें, अधिकांश हादसे तेज गति के चलते हैं। आप सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन यमराज को नहीं। उन्होंने बच्चों से कहा कि माता-पिता बहुत मेहनत से आपका पालन-पोषण करते हैं। इसलिए यातायात नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को खतरे में न डालें।

    पुलिस उपायुक्त यातायात सोनम कुमार ने नवंबर 2024 में यातायात माह में 94 हजार से अधिक वाहनों का चालान करके पांच लाख से अधिक शमन शुल्क वसूल किया गया था। कार्यक्रम में डीसीपी अतुल शर्मा, अभिषेक अग्रवाल, अपर पुलिस उपायुक्त् आदित्य, पूनम सिरोही, एसीपी डा. सुकन्या शर्मा, इमरान आदि मौजूद रहे।