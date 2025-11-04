दिल्ली या कानपुर की तरफ जाना है तो देख लें रूट, हाईवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आपको बुधवार को दिल्ली या फिरोजाबाद की ओर यात्रा करनी है तो हाईवे पर आने से पहले रूट डायवर्जन को समझ लीजिए। दरअसल गुरुद्वारा गुरु का ताल सिकंदरा पर बुधवार को प्रकाश पर्व को देखते हुए हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने दिल्ली के बीच आने-जाने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तन किया है।