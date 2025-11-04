दिल्ली या कानपुर की तरफ जाना है तो देख लें रूट, हाईवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
गुरुद्वारा गुरु के ताल सिकंदरा पर बुधवार को प्रकाश पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालु भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। इधर हाईवे पर इन दिनों मेट्रो का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इसके लिए आगरा पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है।
जागरण संवाददाता, आगरा। अगर आपको बुधवार को दिल्ली या फिरोजाबाद की ओर यात्रा करनी है तो हाईवे पर आने से पहले रूट डायवर्जन को समझ लीजिए। दरअसल गुरुद्वारा गुरु का ताल सिकंदरा पर बुधवार को प्रकाश पर्व को देखते हुए हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने दिल्ली के बीच आने-जाने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तन किया है।
डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह मार्ग परिवर्तन 10 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। इस दौरान मार्ग परिवर्तन की व्यवस्था निम्न रहेगी।
- दिल्ली एवं मथुरा की तरफ से आने वाले भारी वाहन जिन्हें कानपुर या फिरोजाबाद जाना है, रैपुरा जाट से दक्षिणी बाइपास होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। इसी प्रकार इटावा और फिरोजाबाद से मथुरा की तरफ जाने वाले भारी वाहन कुबेरपुर से इनररिंग रोड होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
- फिरोजाबाद से ग्वालियर एवं जयपुर की तरफ जाने वाले सभी भारी वाहन कुबेरपुर से इनर रिंग होकर अपने गंतव्य को जाएंगे।
- अलीगढ की तरफ से आने वाला यातायात जिसको फिरोजाबाद जाना है वह खंदौली से मुडी चौराहा होकर एत्मादपुर पर एनएच-19 से अपने गंतव्य को जाएगा। इसी प्रकार मुड़ी चौराहे से टेढी बगिया, रामबाग चौराहा को आने वाले भारी वाहन मुड़ी चौराहे से एत्मादपुर व खंदौली होकर जाएंगे।
- ग्वालियर एवं जयपुर से अलीगढ की तरफ जाने वाले सभी वाहन दक्षिणी बाइपास से होकर रोहता चौराहा से रोहता-दिगनेर मार्ग से एकता चौकी व तोरा चौकी से इनररिंग रोड होते हुये कुबेरपुर व यमुना एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य को जाएंगे। फतेहाबाद एवं शमशाबाद मार्ग से आने वाले भारी वाहन नगर क्षेत्र में न आकर रिंग रोड से अपने जाएंगे।
