Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आगरा में जहरीली हवा: सांस उखड़ने के साथ बेचैनी और घबराहट... अस्थमा, दिल और शुगर के मरीजों की हालत बिगड़ी; बरतें ये सावधानी

    By Ajay Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:55 AM (IST)

    आगरा में सर्द हवाओं के चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का स्तर बढ़ गया है। इससे अस्थमा, हृदय रोग और मधुमेह रोगियों को सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी हो रही है। चिकित्सकों ने मरीजों को सावधानी बरतने और प्रदूषित जगहों से बचने की सलाह दी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 तक पहुँच गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सर्द हवा चलने से प्रदूषक तत्वों का स्तर निचली सतह पर बढ़ने लगा है। इसमें भी जहरीली गैस (कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड ) के साथ ही ओजाेन का स्तर बढ़ने से अस्थमा, ह्रदय रोग और मधुमेह रोगियों को सांस उखड़ने के साथ ही बेचैनी और घबराहट हो रही है। शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 (एक्यूआ) तक पहुंच गया।
    शहर में जगह जगह चल रहे निर्माण कार्य, वाहनों के जाम में फंसने और कूड़ा जलाने से कार्बन मोनो ऑक्साइड का स्तर कई क्षेत्रों में 50 से अधिक बना हुआ है। संजय प्लेस में ओजोन का स्तर 78 पहुंच गया जबकि सल्फर डाई आक्साइड का स्तर 17 दर्ज किया गया। इससे सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परेशानी होने लगी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गंभीर हालत में मरीजों को कराना पड़ रहा भर्ती

    एसएन मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉ. संतोष कुमार ने बताया कि कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजोन और अति सूक्ष्म कण का स्तर बढ़ने से अस्थमा, टीबी सहित सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस फूल रही है। मरीज सांस लेने में परेशानी की समस्या के साथ आ रहे हैं, गंभीर हालत में आ रहे मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है।

    एसएन मेडिकल कॉलेज के फिजीशियन डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि सर्दी और प्रदूषण का स्तर बढ़ने से ह्रदय रोगियों और मधुमेह रोगियों को बेचैनी घबराहट की समस्या हो रही है। ऐसे मरीजों की दवा बढ़ानी पड़ रही है और सुबह और रात के समय घर पर रहने की सलाह दी जा रही है।


    शास्त्रीपुरम की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित


    रात 10 बजे सबसे अधिक एक्यूआ शास्त्रीपुरम में दर्ज किया गया, शास्त्रीपुरम का एक्यूआ 196 दर्ज किया गया। वहीं, सेक्टर तीन बी आवास विकास कॉलोनी का एक्यूआ 195 रहा। सबसे कम एक्यूआ रोहता में दर्ज किया गया , यहां 150 एक्यूआ दर्ज किया गया।

    ये करें

    • सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीज, मधुमेह और हृदय रोगी सुबह और रात में टहलने ना जाएं, धूप निकलने पर ही टहलें
    • ज्यादा प्रदूषित वाली जगह पर जाने से बचें, सांस रोगी मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं
    • गर्म कपड़े पहनें और सर्दी से बचाव करें
    • पौष्टिक आहार और शरीर को गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें
    • ठंडा पानी की जगह गुनुगना पानी पी सकते हैं



    रात में चल रही सर्द हवा


    सुबह से ही सर्द हवा चली, इससे न्यूनतम तापमान सामान्य 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शाम को सर्द हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी सुबह के तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी।