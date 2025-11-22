आगरा में जहरीली हवा: सांस उखड़ने के साथ बेचैनी और घबराहट... अस्थमा, दिल और शुगर के मरीजों की हालत बिगड़ी; बरतें ये सावधानी

जागरण संवाददाता, आगरा। सर्द हवा चलने से प्रदूषक तत्वों का स्तर निचली सतह पर बढ़ने लगा है। इसमें भी जहरीली गैस (कार्बन मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड ) के साथ ही ओजाेन का स्तर बढ़ने से अस्थमा, ह्रदय रोग और मधुमेह रोगियों को सांस उखड़ने के साथ ही बेचैनी और घबराहट हो रही है। शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 (एक्यूआई) तक पहुंच गया।

शहर में जगह जगह चल रहे निर्माण कार्य, वाहनों के जाम में फंसने और कूड़ा जलाने से कार्बन मोनो ऑक्साइड का स्तर कई क्षेत्रों में 50 से अधिक बना हुआ है। संजय प्लेस में ओजोन का स्तर 78 पहुंच गया जबकि सल्फर डाई आक्साइड का स्तर 17 दर्ज किया गया। इससे सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परेशानी होने लगी है।

गंभीर हालत में मरीजों को कराना पड़ रहा भर्ती एसएन मेडिकल कॉलेज के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के डॉ. संतोष कुमार ने बताया कि कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजोन और अति सूक्ष्म कण का स्तर बढ़ने से अस्थमा, टीबी सहित सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की सांस फूल रही है। मरीज सांस लेने में परेशानी की समस्या के साथ आ रहे हैं, गंभीर हालत में आ रहे मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है।

एसएन मेडिकल कॉलेज के फिजीशियन डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि सर्दी और प्रदूषण का स्तर बढ़ने से ह्रदय रोगियों और मधुमेह रोगियों को बेचैनी घबराहट की समस्या हो रही है। ऐसे मरीजों की दवा बढ़ानी पड़ रही है और सुबह और रात के समय घर पर रहने की सलाह दी जा रही है।



शास्त्रीपुरम की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित

रात 10 बजे सबसे अधिक एक्यूआई शास्त्रीपुरम में दर्ज किया गया, शास्त्रीपुरम का एक्यूआई 196 दर्ज किया गया। वहीं, सेक्टर तीन बी आवास विकास कॉलोनी का एक्यूआई 195 रहा। सबसे कम एक्यूआई रोहता में दर्ज किया गया , यहां 150 एक्यूआई दर्ज किया गया।