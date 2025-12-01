आगरा में जहरीली हवा! बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर, सांस नलिकाओं में सिकुड़न; दे रहे नेबुलाइजर

जागरण संवाददाता, आगरा। हवा में कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजाेन, सल्फर डाई आक्साइड के साथ ही अति सूक्ष्म कण का स्तर लगातार बढ़ने से बच्चों को सांस लेने में परेशानी और खांसी की समस्या हो रही है। अति सूक्ष्म कण और प्रदूषक तत्वों के सांस नलिकाओं तक पहुंचने से सूजन आ रही है, ऐसे में बच्चों को दिन में तीन से चार बार नेबुलाइजर देना पड़ रहा है, चार से पांच दिन में बच्चों को आराम मिल रहा है। रविवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) सामान्य से अधिक रहा। आवास विकास कालोनी की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही।

अति सूक्ष्म कण 250 से पार, कार्बन मोनो ऑक्साइड और ओजोन का स्तर बढ़ा



वाहनों के जाम में फंसने और निर्माण कार्य के चलते वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शाम के समय पीएम2. 5 (अति सूक्ष्म कण) 250 से अधिक दर्ज किए गए। कार्बन मोनो आक्साइड 50 से अधिक और ओजोन का स्तर 150 से ज्यादा दर्ज किया गया। एसएन मेडिकल कालेज के बाल रोग विभाग के डा नीरज यादव ने बताया कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें एलर्जी की समस्या रहती है उन्हें वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से सांस संबंधी समस्या होती है। सांस लेने में परेशानी की समस्या के साथ मरीज आ रहे हैं, निमोनिया के मरीज भी आने लगे हैं।

आवास विकास कॉलोनी सबसे ज्यादा प्रदूषित, सांस और हृदय, मधुमेह रोगियों को हो रही परेशानी इंडियन एकेडमी आफ पिडियाट्रिक्स आइएपी आगरा के उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन ने बताया कि बच्चों की सांस नलिकाओं में प्रदूषक तत्व और अति सूक्ष्म कणों से सूजन आ रही है। सांस लेने में परेशानी और बुखार आ रहा है, बच्चों को दिन में तीन से चार बार नेबुलाइजर देना पड़ रहा है इसके बाद आराम मिल रहा है। ठीक होने में चार से पांच दिन का समय लग रहा है। एसएन मेडिकल कालेज के फिजीशियन डा. मृदुल चतुर्वेदी ने बताया कि रात और सुबह के समय अस्थमा, हृदय रोगी और मधुमेह रोगियों को परेशानी हो रही है। सांस लेने में परेशानी के साथ ही बेचैनी और घबराहट की समस्या होने लगती है।