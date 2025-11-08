Language
    यूपी के इस जिले में 442 हेक्टेयर जमीन पर बनेंगी टाउनशिप, ADA ने लिया कब्जा, 380 करोड़ दिया मुआवजा

    By Nirlosh Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में एडीए 442 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बनाएगा। इसके लिए एडीए ने 380 करोड़ रुपये का मुआवजा देकर जमीन का अधिग्रहण किया है। इस टाउनशिप के बनने से जिले में विकास होगा, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एडीए इस टाउनशिप को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखता है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। रायपुर और रहनकलां में 442 हेक्टेयर में बनने वाली टाउनशिप के लिए एडीए ने भूमि पर भौतिक कब्जा लेना शुरू कर दिया है। टाउनशिप गंगा पुरम व नर्मदा पुरम और योजना की 45 मीटर रोड की 40 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा लिया गया। शुकवार को एडीए ने 100 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया था। दो दिनों में एडीए 140 हेक्टेयर भूमि पर भौतिक कब्जा ले चुका है।

    एडीए रायपुर व रहनकलां में 442 हेक्टेयर भूमि में 10 टाउनशिप विकसित करेगा। इसमें 4353 आवासीय भूखंड होंगे। इसके लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) कार्यालय से किसानों को 348 हेक्टेयर भूमि का 380 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।

    शनिवार को एडीए ने पुलिस-प्रशासनिक टीम के साथ रायपुर में योजना की 45 मीटर रोड और टाउनशिप गंगा पुरम और नर्मदा पुरम के लिए 40 हेक्टेयर भूमि पर भौतिक कब्जा लिया। गंगा पुरम 48.86 और नर्मदा पुरम 45.18 हेक्टेयर भूमि में विकसित होंगी। यहां बनने वाली अन्य टाउनशिप में सिंधु पुरम, गोमती पुरम, यमुना पुरम, बेतवा पुरम, महानदी पुरम, गोदावरी पुरम, कृष्णापुरी पुरम और कावेरी पुरम हैं। एडीए की जनवरी में नर्मदा पुरम को लांच करने की योजना है।