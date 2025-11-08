यूपी के इस जिले में 442 हेक्टेयर जमीन पर बनेंगी टाउनशिप, ADA ने लिया कब्जा, 380 करोड़ दिया मुआवजा

जागरण संवाददाता, आगरा। रायपुर और रहनकलां में 442 हेक्टेयर में बनने वाली टाउनशिप के लिए एडीए ने भूमि पर भौतिक कब्जा लेना शुरू कर दिया है। टाउनशिप गंगा पुरम व नर्मदा पुरम और योजना की 45 मीटर रोड की 40 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा लिया गया। शुकवार को एडीए ने 100 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया था। दो दिनों में एडीए 140 हेक्टेयर भूमि पर भौतिक कब्जा ले चुका है।

एडीए रायपुर व रहनकलां में 442 हेक्टेयर भूमि में 10 टाउनशिप विकसित करेगा। इसमें 4353 आवासीय भूखंड होंगे। इसके लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलओ) कार्यालय से किसानों को 348 हेक्टेयर भूमि का 380 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।