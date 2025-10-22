ताजमहल में विदेशी टूरिस्ट लगाने लगे ठुमके... डांस वीडियो शूट कराने पर पड़ी CISF जवान की नजर पड़ी, कराया डिलीट

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल में मंगलवार शाम करीब चार बजे ताजमहल में वीडियो प्लेटफार्म पर विदेशी महिला पर्यटक ने नाचते हुए वीडियो शूट कराया। बताया जा रहा है कि महिला पर्यटक के साथ आए ट्रैवल एजेंट ने वीडियो शूट कराया था। यहां डांस करने, योग करने आदि पर प्रतिबंध है।

वीडियो कराया डिलीट बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पर्यटक का वीडियो डिलीट करा दिया, लेकिन वीडियो बनाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्मारक के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि वह इसकी जांच कराएंगे। वहीं, मंगलवार को 22 हजार से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे।