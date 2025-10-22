ताजमहल में विदेशी टूरिस्ट लगाने लगे ठुमके... डांस वीडियो शूट कराने पर पड़ी CISF जवान की नजर पड़ी, कराया डिलीट
आगरा के ताजमहल में एक विदेशी महिला पर्यटक ने नाचते हुए वीडियो बनाया। महिला के साथ आए ट्रैवल एजेंट ने वीडियो शूट किया था, जबकि ताजमहल में इस तरह की गतिविधियों पर रोक है। ASI और CISF ने वीडियो को डिलीट करा दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। मंगलवार को 22 हजार से ज्यादा पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे।
जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल में मंगलवार शाम करीब चार बजे ताजमहल में वीडियो प्लेटफार्म पर विदेशी महिला पर्यटक ने नाचते हुए वीडियो शूट कराया। बताया जा रहा है कि महिला पर्यटक के साथ आए ट्रैवल एजेंट ने वीडियो शूट कराया था। यहां डांस करने, योग करने आदि पर प्रतिबंध है।
वीडियो कराया डिलीट
बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने पर्यटक का वीडियो डिलीट करा दिया, लेकिन वीडियो बनाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्मारक के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि वह इसकी जांच कराएंगे। वहीं, मंगलवार को 22 हजार से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने पहुंचे।
फातिमा परिवार से बिछड़ गई, पुलिस ने 40 मिनट में ढूंढकर मिलाया
मध्य प्रदेश के खरगोन से मोहम्मद अब्दुल वाहिद शेख सोमवार को परिवार के साथ ताजमहल देखने आए थे। पश्चिम गेट से प्रवेश करते समय भीड़ के दबाव में उनकी तीन वर्षीय बेटी फातिमा परिवार से बिछड़ गई। वह रोते हुए अमरूद का टीला बैरियर तक पहुंच गई। पार्किंग में तैनात उपनिरीक्षक शिवराज सिंह ने बच्ची को रोते हुए देखा तो उससे पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के साथ रेडियो पर अनाउंसमेंट कराया गया। पुलिस ने 40 मिनट में बच्ची के परिवार को ढूंढ़कर मिला दिया।
