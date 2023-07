Agra Weather: आगरा में आज छाए रहेंगे बादल, बारिश की है संभावना; हो सकती है पानी की समस्या

Agra Weather आगरा में लगातार बादल छाए हैं। शनिवार को एक बार फिर से इलाके में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। बाढ़ के कारण गंगा में सिल्ट बढ़ गई है इससे अपर गंगा कैनाल पालड़ा फाल बुलंदशहर से गंगाजल की आपूर्ति कम होने लगी है। शनिवार और रविवार को गंगाजल की आपूर्ति बाधित हो सकती है।

आगरा में आज छाए रहेंगे बादल, बारिश की है संभावना; हो सकती है पानी की समस्या

आगरा, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में अभी भी बादल और धूप की आंख मिचौली जारी है। आगरा की बात करें तो यहां आज यहां बारिश की संभावना है। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि शाम तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आगरा में एक या दो बार गरज के साथ वर्षा की संभावना है। यहां बादल छाए रहेंगे। बादलों के चलते यहां की जनता को गर्मी के प्रकोप से भी जूझना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर लोगों को पीने की पानी की भी समस्या हो सकती है। दरअसल आगरा भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहां के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इसी बीच पीने के पानी की समस्या भी हो गई है। बाढ़ के कारण गंगा में सिल्ट बढ़ गई है, इससे अपर गंगा कैनाल पालड़ा फाल, बुलंदशहर से गंगाजल की आपूर्ति कम होने लगी है। शनिवार और रविवार को गंगाजल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसे में जलकल विभाग ने सिकंदरा और वाटरवक्र्स प्लांट से यमुना जल का शोधन कर पानी की आपूर्ति करने की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। दो दिन बाधित हो सकती है गंगाजल की आपूर्ति पालड़ा फाल, बुलंदशहर से 140 क्यूसेक गंगाजल मिलता है, इससे सिकंदरा और वाटरवक्र्स एमबीबीएस प्लांट से शहर में गंगाजल की आपूर्ति की जाती है। गंगजाल परियोजना इकाई के परियोजना प्रबंधक रमेश चंद्र ने बताया कि अपर गंगा कैनाल में सिल्ट आने से गंगाजल की आपूर्ति कम हो गई है। गंगाजल की आपूर्ति दो दिन बाधित हो सकती है। हालांकि मध्य गंगा कैनाल से भी गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। वाटरवक्र्स से होगी यमुना जल की आपूर्ति जलकल सचिव वीबी सिंह ने बताया कि सिकंदरा में यमुना जल के शोधन के लिए 144 एमएलडी का प्लांट है, गंगाजल की आपूर्ति बाधित होने पर प्लांट को पूरी क्षमता से चलाया जाएगा। इसी तरह से वाटरवक्र्स से यमुना जल की आपूर्ति की जाएगी। मगर, पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित नहीं होगी। शहर में 1.78 लाख पानी के कनेक्शन हैं, फिलहाल पानी की आपूर्ति ठप नहीं होगी।

