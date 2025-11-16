ऑटो चोरी कर बेचते थे पार्ट्स, आगरा पुलिस की मुठभेड़ में दो बदमाशाें के पैर में लगी गोली; 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में ऑटो चोरी कर उनके पार्ट्स बेचने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

दो घटनाओं को दे चुके थे अंजाम पुलिस के अनुसार आठ और 14 नवंबर को रामबाग फ्लाईओवर से ऑटो चोरी की दो घटनाओं में संलिप्त सोहिल पुत्र नवी मोहम्मद निवासी नगला देवजीत, शशिकपूर उर्फ छुट्टा पुत्र सीताराम निवासी गौतम नगर एवं आकाश पुत्र सुरेश निवासी गौतम नगर की तलाश की जा रही थी। शनिवार देर रात थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नगला देवजीत क्षेत्र में मौजूद हैं। जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया।