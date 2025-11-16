Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑटो चोरी कर बेचते थे पार्ट्स, आगरा पुलिस की मुठभेड़ में दो बदमाशाें के पैर में लगी गोली; 3 गिरफ्तार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:55 AM (IST)

    आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में पुलिस ने ऑटो चोर गिरोह के तीन सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का ऑटो, अवैध तमंचे और ऑटो के पार्ट्स बरामद किए हैं। आरोपियों की तलाश रामबाग फ्लाईओवर से ऑटो चोरी की घटनाओं के संबंध में की जा रही थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    आगरा पुलिस की गिरफ्त में ऑटो चोर गैंग के सदस्य। पुलिस

    जागरण संवाददाता, आगरा। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में ऑटो चोरी कर उनके पार्ट्स बेचने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में दो बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    दो घटनाओं को दे चुके थे अंजाम

     

    पुलिस के अनुसार आठ और 14 नवंबर को रामबाग फ्लाईओवर से ऑटो चोरी की दो घटनाओं में संलिप्त सोहिल पुत्र नवी मोहम्मद निवासी नगला देवजीत, शशिकपूर उर्फ छुट्टा पुत्र सीताराम निवासी गौतम नगर एवं आकाश पुत्र सुरेश निवासी गौतम नगर की तलाश की जा रही थी। शनिवार देर रात थाना एत्माद्दौला पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नगला देवजीत क्षेत्र में मौजूद हैं। जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया।

     

    पुलिस पर कर दिया फायर

     

    इस दौरान बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर अवैध असलहे से फायर कर जानलेवा हमला कर दिया।जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। मुठभेड़ में सोहिल और शशि कपूर के पैरों में गोली लग गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, एक चोरी हुआ ऑटो और पार्ट्स बरामद किए हैं।