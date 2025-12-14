पांच हत्याओं से दहला था गांव धरैरा: 42 वर्ष पुराने हत्याकांड में तीन दोषी गिरफ्तार, हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई

संवाद सूत्र, जागरण, एत्मादपुर। एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव धरैरा में 42 वर्ष पूर्व संम्पति के विवाद में अपने ही चचेरे भाई सहित परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा के तीन दोषियों को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पांच लोगों की हत्या हुई थी इंस्पेक्टर आलोक सिंह ने बताया कि वर्ष 1983 में गांव धरैरा के सुख स्वरूप, मां कटोरी देवी, पत्नी राजवती, 7 वर्षीय पुत्र श्याम व 2 वर्षीय बेटी कल्लो की हत्या हुई थी, मामले में परिवार में कोई नहीं बचने पर थाने में तैनात तत्कालीन सिपाही रामपाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में परिवार में संपत्ति का विवाद जानकारी में आया तथा मृतकों के परिवार के गज सिंह पाल, अजय पाल, राजपाल, रामपाल, सज्जन पाल, केशपाल, सुगड़ पाल व मानिक चंद के नाम उजागर हुए।