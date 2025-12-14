Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच हत्याओं से दहला था गांव धरैरा: 42 वर्ष पुराने हत्याकांड में तीन दोषी गिरफ्तार, हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई

    By Pawan Kumar Pathak Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:20 AM (IST)

    एत्मादपुर के गांव धरैरा में 42 वर्ष पूर्व संपत्ति विवाद में 5 लोगों की हत्या के मामले में, हाईकोर्ट के आदेश पर आजीवन कारावास की सजा पाए तीन दोषियों को ...और पढ़ें

    Hero Image

    एत्मादपुर पुलिस ने पकड़े हत्या के आरोपित: फ़ोटो- पुलिस द्वारा उपलब्ध

    संवाद सूत्र, जागरण, एत्मादपुर। एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव धरैरा में 42 वर्ष पूर्व संम्पति के विवाद में अपने ही चचेरे भाई सहित परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा के तीन दोषियों को हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पांच लोगों की हत्या हुई थी

    इंस्पेक्टर आलोक सिंह ने बताया कि वर्ष 1983 में गांव धरैरा के सुख स्वरूप, मां कटोरी देवी, पत्नी राजवती, 7 वर्षीय पुत्र श्याम व 2 वर्षीय बेटी कल्लो की हत्या हुई थी, मामले में परिवार में कोई नहीं बचने पर थाने में तैनात तत्कालीन सिपाही रामपाल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में परिवार में संपत्ति का विवाद जानकारी में आया तथा मृतकों के परिवार के गज सिंह पाल, अजय पाल, राजपाल, रामपाल, सज्जन पाल, केशपाल, सुगड़ पाल व मानिक चंद के नाम उजागर हुए।

    आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

    जिन्हें वर्ष 1985 में न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिसमें गज सिंह पाल, अजय पाल, रामपाल, केश पाल व सुगड़ पाल की मृत्यु हो गई। हाईकोर्ट में विचाराधीन मुकदमें में बांछित चल रहे राजपाल, सज्जन पाल व मानिक चंद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।