धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पूरा परिसर कराया गया खाली

डॉ. संदीप शर्मा, जागरण- धौलपुर (आगरा)। जिला कलेक्टर धौलपुर को मंगलवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिला। जिसमें कलेक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद पुलिस व प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और पूरे परिसर को खाली कराया गया।

एसपी विकास सांगवान के साथ अन्य अफसर मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने हर पहलू की जांच की। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट से सटे पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी खाली कराया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड टीम को जांच के लिए धौलपुर बुलाया गया। जिसने शाम तक गहनता से जांच की। जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।