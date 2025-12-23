Language
    धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पूरा परिसर कराया गया खाली

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:00 PM (IST)

    धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे परिसर को खाली करा लिया गया। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रह ...और पढ़ें

    धौलपुर में कलक्ट्रेट परिसर में जांच करती टीम।

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डॉ. संदीप शर्मा, जागरण- धौलपुर (आगरा)। जिला कलेक्टर धौलपुर को मंगलवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिला। जिसमें कलेक्ट्रेट भवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद पुलिस व प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और पूरे परिसर को खाली कराया गया।

    एसपी विकास सांगवान के साथ अन्य अफसर मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने हर पहलू की जांच की। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्ट्रेट से सटे पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी खाली कराया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड टीम को जांच के लिए धौलपुर बुलाया गया। जिसने शाम तक गहनता से जांच की। जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

    एसपी विकास सांगवान ने बताया कि रमेश कैला@आउटलुक डॉट कॉम से धमकी भरा मेल आया है। जिसमें धौलपुर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कलेक्ट्रेट परिसर को पूर्ण रूप से खाली कराया गया है। भरतपुर से आई बम निरोधक और डॉग स्क्वायड टीम ने गहनता से जांच की है। जिसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है। मेल को लेकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।