आठ से 11 नवंबर तक नहीं होंगे बैनामे... एक घंटे बढ़ाया समय, ऑनलाइन पोर्टल के सर्वर में होगा बदलाव

जागरण संवाददाता, आगरा। सर्वर में आ रही परेशानी अब और भी बढ़ने जा रही है। आठ से 11 नवंबर तक सभी उप निबंधक कार्यालयों में बैनामा नहीं होंगे। इस अवधि में निबंधन विभाग के आनलाइन पोर्टल के सर्वर में बदलाव होगा। आनलाइन स्लाट भी नहीं मिलेगा। मंगलवार को महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सभी उप निबंधकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। शाम छह बजे तक अब बैनामा होंगे।

महानिरीक्षक निबंधन ने सभी उप निबंधकों सहित अन्य को जारी किए दिशा निर्देश जिले में 10 उप निबंधक कार्यालय हैं। एक माह पूर्व हर दिन 650 बैनामा होते थे और 17 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता था। मगर, एक माह से सर्वर में परेशानी आ रही है। इससे बैनामों की संख्या में 30 प्रतिशत की कमी आई है। शाम पांच के बदले छह बजे तक कार्यालय खुल रहे हैं।

कार्यालयों में अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहना होगा मंगलवार को महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा ने सर्वर में बदलाव को लेकर आदेश जारी किया है। आनलाइन पोर्टल के लिए अभी तक मेघराज क्लाउड सर्वर का प्रयोग किया जा रहा था। अब इसे नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड पर स्थानांतरित किया जा रहा है। यह कार्य आठ से 11 नवंबर तक होगा। ऐसे में आनलाइन कार्य नहीं होगा। न ही बैनामा हो सकेंगे। निबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आठ नवंबर को माह का दूसरा शनिवार और नौ नवंबर को रविवार है। ऐसे में चार में दो दिन अवकाश रहेगा। बाकी दो दिन ही बैनामा नहीं होंगे।

एक घंटे बढ़ाया गया बैनामा का समय 10 व 11 नवंबर को सभी अधिकारियों को कार्यालय में मौजूद रहना होगा। वहीं मंगलवार सुबह सर्वर की गति एक घंटे तक धीमी रही। सुबह साढ़े 10 से साढ़े 11 बजे धीमी गति से बैनामा हुए। इसकी शिकायत लखनऊ के अधिकारियों से की गई। 10 कार्यालयों में शाम तक 550 बैनामा हुए। 11 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।