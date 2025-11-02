Language
    Agra Accident: शादी से लौट रही स्कॉर्पियो ट्रक से टकराई, दूल्हा-दुल्हन सहित तीन लोग घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:10 PM (IST)

    आगरा के एत्मादपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कॉर्पियो ट्रक से टकरा गई। गाड़ी में सवार दूल्हा-दुल्हन समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ड्राइवर को नींद आने के कारण यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात को सामान्य कराया।

    हादसे में क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो गाड़ी। वीडियो से ली तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। एत्मादपुर क्षेत्र के छलेसर चौकी के पास शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह से दुल्हन को लेकर लौट रही स्कॉर्पियो खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

    झपकी के कारण हादसा


    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से भिड़ गया। हादसे में दूल्हा-दुल्हन समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर यातायात सामान्य कराया।