छावनी परिषद के बंगला नंबर-23 का विवाद गरमाया: दो ट्रकों में सामान लेकर बंगले पर पहुंचे पूर्व सांसद, विरोध देख लौटे

जागरण संवाददाता, आगरा। सदर क्षेत्र में स्थित छावनी परिषद के बंगला नंबर-23 को लेकर पूर्व सांसद प्रभूदयाल कठेरिया और गुरु द्वारा गुरु के ताल के पदाधिकारियों के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। दो ट्रक सामान लेकर गुरुवार रात को पूर्व सांसद बंगले पर पहुंचे, लेकिन सिख समाज के लोगों ने उन्हें अंदर सामान नहीं रखने दिया। ऐसे में वे वापस चले गए। शनिवार को सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त से मामले की शिकायत की है। पुलिस आयुक्त ने एलआइयू से मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर क्षेत्र में ताज रोड स्थित बंगला को लेकर चल रहा है विवाद गुरु द्वारा गुरु के ताल के संत राजेन्दर सिंह ने पुलिस आयुक्त से शनिवार को लिखित शिकायत की। उन्होंने बताया बंगला नंबर 23 हैस्टिंग रोड का स्वामित्व गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम है और ट्रस्ट द्वारा उन्हें उस संपत्ति की देखरेख के लिए अधिकार दिए हैं। पूर्व में इस बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में पंजाबी समाज की सुनीता लूथरा को ट्रस्ट ने मौखिक रूप से रहने के लिए सहमति दे दी थी। काफी समय तक रहने के बाद सुनीता लूथरा ने गलत तरीके से बिना किसी अधिकार के सर्वेंट क्वार्टर को प्रभूदयाल कठेरिया को रहने के लिए दे दिया है। जबकि सुनीता को यह अधिकार नहीं था।

- सिख समाज के प्रतिनिधि मंडल ने की पुलिस आयुक्त से शिकायत पूर्व सांसद ने सर्वेंट क्वार्टर में अपना कर्मचारी रखकर कब्जा कर लिया। गुरुवार रात 10 बजे पूर्व सांसद प्रभूदयाल कठेरिया बंगले में सामान रखने के लिए दो ट्रकों में सामान लेकर पहुंचे थे।गुरुद्वारा गुरु का ताल के पदाधिकारियों को इसकी जानकारी हो गई। इसके बाद बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग वहां पहुंच गए।समाज के विरोध को देखते हुए 10.30 बजे पूर्व सांसद वहां से समान को लेकर वापस चले गए। सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार दोपहर पुलिस आयुक्त से शिकायत की।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि मामले पर एलआइयू से रिपोर्ट मांगी गई है। छावनी परिषद के जनसंपर्क अधिकारी कुलविंदर सिंह का कहना है कि अभी तक मामले की शिकायत उन्हें नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई जाएगी।



