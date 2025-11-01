Language
    Phd करके नौकरी लगवा दूंगा... शोध छात्रा से रेप के आरोपित प्रोफेसर की जमानत खारिज, प्रयागराज से हुआ था अरेस्ट

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 01:24 PM (IST)

    डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गौतम जैसवार, जिन पर एक शोध छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, की जमानत याचिका खारिज हो गई है। पुलिस ने उन्हें प्रयागराज से गिरफ्तार किया और न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। प्रोफेसर पर छात्रा ने शादी और नौकरी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उन्हें हॉस्टल से गिरफ्तार किया।

    शाेध छात्रा से रेप का आरोपित।

    नीलेश कुमार, जागरण आगरा। शोध छात्रा से दुष्कर्म के आरोपित डॉक्टर भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. गौतम जैसवार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। शोध छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. गौतम जैसवार को पुलिस ने गुरुवार की रात प्रयागराज के एक हॉस्टल से गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपित प्रोफेसर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने पहुंचा था। पुलिस ने बचने के लिए वह होटल की जगह एक हॉस्टल में ठहरा हुआ था। मोबाइल लोकेशन से पुलिस ने आरोपित की प्रयागराज में मौजूदगी की जानकारी जुटाकर कार्रवाई की। प्रोफेसर को न्यायालय से जेल भेजा गया है।

     

    शादी के साथ नौकरी लगवाने का दिया था झांसा

     

    डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ बेसिक साइंस (आइबीएस) के प्रोफेसर व को-गाइड गौतम जैसवार पर शोध छात्रा ने शादी के साथ ही नौकरी लगवाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। छात्रा का आरोप है कि शादीशुदा होने के बाद भी प्रोफेसर ने दो वर्ष तक शारीरिक शोषण किया। छात्रा की ओर से न्यू आगरा थाने में प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

     

    अग्रिम जमानत के लिए गया था प्रयागराज

     

    पुलिस को सूचना मिली की प्रोफेसर प्रयागराज में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गया है। आरोपित की मोबाइल लोकेशन के आधार पर दारोगा अखिलेश दीक्षित ने नैनी स्थित संगम हॉस्टल के पड़ोस में स्थित हास्टल से गुरुवार रात 12:10 बजे प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम शुक्रवार सुबह साढ़े 11 बजे आरोपित प्रोफेसर को लेकर आगरा पहुंची।

     

    होटल की जगह हॉस्टल में रुका था प्रोफेसर

     

    पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया है। पुलिस पूछताछ में प्रोफेसर ने महिला मित्र की तरह छात्रा से संबंध होने की बात स्वीकार की है। बताया, पुलिस से बचने के लिए वह होटल की जगह हास्टल में रुका था। एडीसीपी सिटी आदित्य ने बताया, पुलिस टीम ने आरोपित प्रोफेसर को प्रयागराज के नैनी से गिरफ्तार किया है। न्यायालय से उसे जेल भेजा गया है।