पॉक्सो केस में दोषी को 25 साल की जेल, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर आगरा कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, आगरा। आठ वर्ष की बालिका से दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपित सनी निवासी बमरौली कटारा को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 25 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

बमरौली कटारा थाने में 12 जुलाई 2024 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आठ वर्ष की बालिका अपनी छोटी बहन के साथ पशुओं के बाडृे में गई थी। वहां पर आरोपित सनी ने धमकी देकर बालिका से दुष्कर्म किया।

बालिका की छोटी बहन ने दी सूचना बालिका की छोटी बहन द्वारा घर जाकर इसकी सूचना स्वजन को दी। बालिका की मां को मौके पर पहुंचा देख आरोपित सनी वहां से भाग गया था। बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सनी के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 13 जुलाई 2024 को सनी को जेल भेजा था। वह तभी से जिला जेल में बंद है।