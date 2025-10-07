Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिग को भेजे अश्लील मैसेज, छात्राओं से अभद्रता... आगरा में सरकारी शिक्षक फिर से हुआ निलंबित

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:56 AM (IST)

    आगरा के एत्मादपुर विद्यालय के शिक्षक ब्रज किशोर जिन पर छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप हैं को फिर से निलंबित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय से राहत न मिलने और जांच में सहयोग न करने पर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने यह कार्रवाई की। शिक्षक पर पहले भी नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप था जिसके चलते उन्हें निलंबित किया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने, स्कूल में शराब पीने, धूम्रपान करने समेत कई गंभीर आरोप में घिरे कंपोजिट विद्यालय एत्मादपुर के सहायक शिक्षक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही।

    उच्च न्यायालय गए शिक्षक को निराशा हाथ लगी और अब विभिन्न जांचों को छिपाकर बहाली पाने वाले शिक्षक को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी जितेंद्र कुमार गोंड ने सुनवाई में सहयोग न करने पर दोषी मानते हुए पुन: सेवा से निलंबित कर उच्च न्यायालय को रिपोर्ट भेजी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नाबालिग को अश्लील भेजे, छात्राओं और रसोइये से अभद्रता

    कंपोजिट विद्यालय एत्मादपुर में तैनात शिक्षक ब्रज किशोर उर्फ बंटी शर्मा पर आरोप थे कि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नाबालिग पुत्री के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजे। विद्यालय की छात्राओं और रसोइये से अभद्र भाषा प्रयोग की। रिवाल्वर लेकर विद्यालय आए। कल्पना कुमारी, नरेश पारस, महेश कांत शर्मा की चार सदस्यीय समिति ने जांच में शिक्षक को दोषी पाया। रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक का निलंबित किया गया।

    उच्च न्यायालय में गया था, बहाली का आदेश लेकर आया

    निलंबन आदेश के विरुद्ध आरोपित शिक्षक उच्च न्यायालय से बहाली का आदेश ले आए, जिस आधार पर उन्हें बहाल कर दिया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए बेसिक शिक्षाधिकारी जितेंद्र गोंड ने शिक्षक को कई बार बयान के लिए उपस्थित होने का नाेटिस भेजा। आखिरी चेतावनी भी जारी की लेकिन शिक्षक अपना पक्ष रखने को उपस्थित नहीं हुए। साथ ही अपने पक्ष में कोई स्पष्ट साक्ष्य भी पेश नहीं कर पाए। इसके बाद शिक्षक को दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।