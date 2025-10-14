Language
    नाबालिग छात्रा को टीचर ने पहले दिया मोबाईल फिर भेजने लगा अश्लील वीडियो, मना करने पर की ये गंदी हरकत

    By Avinash Jaiswal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:14 PM (IST)

    सदर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में 14 वर्षीय छात्रा के साथ उसके शिक्षक द्वारा अश्लील व्यवहार किया जाता था। उसने छात्रा को वीडियो कॉल और अश्लील वीडियो भेजने के लिए एक मोबाइल फोन दिया था। विरोध करने पर वह छात्रा के परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। छात्रा से सूचना मिलने के बाद उसकी मां ने शिकायत दर्ज की।

    जागरण संवाददाता,आगरा। सदर क्षेत्र में निजी स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा से उसका शिक्षक अश्लील हरकतें करता था। वीडियो काल और अश्लील वीडियो भेजने के लिए छात्रा को मोबाइल दे रखा था।

    विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। छात्रा से जानकारी मिलने पर उसकी मां ने शिकायत की,इसके बाद थाना सदर पुलिस ने पाक्सो और एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

    क्या बोले एसपी?

    एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि 12 अक्टूबर को देवरी रोड की महिला ने शिकायत की थी। बताया था कि बेटी का 34 वर्षीय स्कूल टीचर न्यू आगरा के मऊ रोड, जल विहार कालोनी का विवेक चौहान बेटी को गलत तरीके से छूता है। स्कूल और ट्यूशन के दौरान गंदी-गंदी बातें करता है। बेटी को जबरन एक मोबाइल दिया।

    उस मोबाइल पर काल करता था और अश्लील फोटो-वीडियो भेजता था। बेटी के विरोध करने पर पिता के बाहर काम करने और घर पर अकेले रह रही मां और भाई को मारने की धमकी देता था। काफी परेशान होकर बेटी ने जानकारी दी।

    पुलिस ने शिकायत पर पाक्सो और एससीएसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और किशोरी के बयान और मोबाइल चैट के आधार पर आराेपित को मधुनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा है।