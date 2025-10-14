नाबालिग छात्रा को टीचर ने पहले दिया मोबाईल फिर भेजने लगा अश्लील वीडियो, मना करने पर की ये गंदी हरकत

जागरण संवाददाता,आगरा। सदर क्षेत्र में निजी स्कूल में पढ़ने वाली 14 वर्षीय छात्रा से उसका शिक्षक अश्लील हरकतें करता था। वीडियो काल और अश्लील वीडियो भेजने के लिए छात्रा को मोबाइल दे रखा था। विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। छात्रा से जानकारी मिलने पर उसकी मां ने शिकायत की,इसके बाद थाना सदर पुलिस ने पाक्सो और एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

क्या बोले एसपी? एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि 12 अक्टूबर को देवरी रोड की महिला ने शिकायत की थी। बताया था कि बेटी का 34 वर्षीय स्कूल टीचर न्यू आगरा के मऊ रोड, जल विहार कालोनी का विवेक चौहान बेटी को गलत तरीके से छूता है। स्कूल और ट्यूशन के दौरान गंदी-गंदी बातें करता है। बेटी को जबरन एक मोबाइल दिया।

उस मोबाइल पर काल करता था और अश्लील फोटो-वीडियो भेजता था। बेटी के विरोध करने पर पिता के बाहर काम करने और घर पर अकेले रह रही मां और भाई को मारने की धमकी देता था। काफी परेशान होकर बेटी ने जानकारी दी।