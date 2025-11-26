तू जल्दी बोलेगा जय श्रीराम... ताजमहल के पास टैक्सी ड्राइवर पर बनाया दबाव, इनकार करने पर दी धमकी

जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल के पास टैक्सी चालक पर जय श्रीराम बोलने को दबाव बनाने का वीडियो मंगलवार को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। चालक के इन्कार पर धमकी भरे अंदाज में दो-तीन दिन में जय श्रीराम बुलवाने की बात कही गई। वीडियो पर ''यह हैं असली आतंकवादी'' भी लिख दिया गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद ताजगंज पुलिस और साइबर सेल को मामले की जांच सौंपी गई है।

एक्स पर मंगलवार सुबह एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट की गई, जिसे कई यूजर्स ने रीपोस्ट किया। पोस्ट में लिखा है, यूपी- आगरा में ताजमहल के पास 64 साल के मोहम्मद रईस से जय श्रीराम बोलने के लिए कहा गया। रईस ने मना किया तो वीडियो बनाने वाले ने कहा-तू तो तीन दिन में जय श्रीराम बोलेगा। एक यूजर ने वीडियो शेयर करके कैप्शन लिखा ये हैं असली आतंकवादी। दैनिक जागरण प्रसारित हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।