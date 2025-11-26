Language
    तू जल्दी बोलेगा जय श्रीराम... ताजमहल के पास टैक्सी ड्राइवर पर बनाया दबाव, इनकार करने पर दी धमकी

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:04 AM (IST)

    आगरा में ताजमहल के पास एक टैक्सी ड्राइवर को 'जय श्रीराम' बोलने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया। इनकार करने पर उसे धमकी दी गई। वीडियो में ड्राइवर को 'असली आतंकवादी' भी कहा गया। पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल के पास टैक्सी चालक पर जय श्रीराम बोलने को दबाव बनाने का वीडियो मंगलवार को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। चालक के इन्कार पर धमकी भरे अंदाज में दो-तीन दिन में जय श्रीराम बुलवाने की बात कही गई। वीडियो पर ''यह हैं असली आतंकवादी'' भी लिख दिया गया। वीडियो प्रसारित होने के बाद ताजगंज पुलिस और साइबर सेल को मामले की जांच सौंपी गई है।

    ताजमहल के पास टैक्सी चालक को जय श्रीराम बोलने को कहा, इनकार पर धमकी


    एक्स पर मंगलवार सुबह एक वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट की गई, जिसे कई यूजर्स ने रीपोस्ट किया। पोस्ट में लिखा है, यूपी- आगरा में ताजमहल के पास 64 साल के मोहम्मद रईस से जय श्रीराम बोलने के लिए कहा गया। रईस ने मना किया तो वीडियो बनाने वाले ने कहा-तू तो तीन दिन में जय श्रीराम बोलेगा। एक यूजर ने वीडियो शेयर करके कैप्शन लिखा ये हैं असली आतंकवादी। दैनिक जागरण प्रसारित हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

    डीसीपी ने कहा, मामले की जांच जारी

    डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। वीडियो आगरा का है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस को कोई तहरीर भी नहीं मिली है।