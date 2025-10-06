चांद की रोशनी से चमक उठा ताजमहल, 'चमकी' देखने के लिए टूरिस्ट में जोश; यहां से भी देख सकते हैं नाइट व्यू

आगरा में पूर्णिमा पर पांच दिवसीय ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन के सभी 400 टिकट पहले ही बुक थे। पर्यटकों ने चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता का आनंद लिया। शरद पूर्णिमा के लिए भी टिकट बुक हो चुके हैं। जिन पर्यटकों को टिकट नहीं मिला वे मेहताब बाग से दर्शन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है।

जागरण संवाददाता, आगरा। पूर्णिमा पर होने वाले पांच दिवसीय ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत रविवार से हो गई। रात्रि दर्शन के पहले दिन की सभी 400 टिकटें पर्यटकों ने पहले ही ऑनलाइन बुक करा ली थीं। रात आठ से 12 बजे तक आधा-आधा घंटे के आठ स्लॉट में पर्यटकों ने चांदनी रात में ताजमहल निहारा। शरद पूर्णिमा, मंगलवार की है। इसकी सभी 400 टिकटें पर्यटकों द्वारा बुक की जा चुकी हैं। ताजमहल की टिकटें पहले से बुक होने की वजह से पर्यटक मेहताब बाग स्थित एडीए के ताज व्यू प्वाइंट से रात्रि दर्शन कर सकते हैं।

पूर्णिमा पर होने वाला पांच दिवसीय रात्रि दर्शन रविवार को हुआ शुरू ताजमहल में रमजान को छोड़कर हर माह पूर्णिमा पर पांच दिन (पूर्णिमा, पूर्णिमा से दो दिन पहले व दो दिन बाद) रात्रि दर्शन होता है। शरद पूर्णिमा पर जब चांद धरती के नजदीक होता है तो ताजमहल की धवल संगमरमरी सुंदरता पर उसकी श्वेत रश्मियां पर्यटकों के मन में बस जाती हैं। ताजमहल में जड़े कीमती पत्थर के चमकने को ही चमकी कहते हैं। शरद पूर्णिमा मंगलवार को है।

शुक्रवार को बुक हो गए थे टिकट शरद पूर्णिमा की रात के लिए सभी 400 टिकट पर्यटकों द्वारा शुक्रवार को ही बुक कर लिए गए थे। ताज रात्रि दर्शन के सोमवार के भी सभी टिकट बुक हैं। ऐसे में चांदनी रात में ताज रात्रि दर्शन करने को मेहताब बाग स्थित एडीए के ताज व्यू प्वाइंट का रुख कर सकते हैं। यहां सूर्यास्त के बाद टिकट विंडो से टिकट लेकर ताज रात्रि दर्शन पर्यटक कर सकते हैं।