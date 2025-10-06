Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चांद की रोशनी से चमक उठा ताजमहल, 'चमकी' देखने के लिए टूरिस्ट में जोश; यहां से भी देख सकते हैं नाइट व्यू

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    आगरा में पूर्णिमा पर पांच दिवसीय ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन के सभी 400 टिकट पहले ही बुक थे। पर्यटकों ने चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता का आनंद लिया। शरद पूर्णिमा के लिए भी टिकट बुक हो चुके हैं। जिन पर्यटकों को टिकट नहीं मिला वे मेहताब बाग से दर्शन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। पूर्णिमा पर होने वाले पांच दिवसीय ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत रविवार से हो गई। रात्रि दर्शन के पहले दिन की सभी 400 टिकटें पर्यटकों ने पहले ही ऑनलाइन बुक करा ली थीं।

    रात आठ से 12 बजे तक आधा-आधा घंटे के आठ स्लॉट में पर्यटकों ने चांदनी रात में ताजमहल निहारा। शरद पूर्णिमा, मंगलवार की है। इसकी सभी 400 टिकटें पर्यटकों द्वारा बुक की जा चुकी हैं। ताजमहल की टिकटें पहले से बुक होने की वजह से पर्यटक मेहताब बाग स्थित एडीए के ताज व्यू प्वाइंट से रात्रि दर्शन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्णिमा पर होने वाला पांच दिवसीय रात्रि दर्शन रविवार को हुआ शुरू

    ताजमहल में रमजान को छोड़कर हर माह पूर्णिमा पर पांच दिन (पूर्णिमा, पूर्णिमा से दो दिन पहले व दो दिन बाद) रात्रि दर्शन होता है। शरद पूर्णिमा पर जब चांद धरती के नजदीक होता है तो ताजमहल की धवल संगमरमरी सुंदरता पर उसकी श्वेत रश्मियां पर्यटकों के मन में बस जाती हैं। ताजमहल में जड़े कीमती पत्थर के चमकने को ही चमकी कहते हैं। शरद पूर्णिमा मंगलवार को है।

    शुक्रवार को बुक हो गए थे टिकट

    शरद पूर्णिमा की रात के लिए सभी 400 टिकट पर्यटकों द्वारा शुक्रवार को ही बुक कर लिए गए थे। ताज रात्रि दर्शन के सोमवार के भी सभी टिकट बुक हैं। ऐसे में चांदनी रात में ताज रात्रि दर्शन करने को मेहताब बाग स्थित एडीए के ताज व्यू प्वाइंट का रुख कर सकते हैं। यहां सूर्यास्त के बाद टिकट विंडो से टिकट लेकर ताज रात्रि दर्शन पर्यटक कर सकते हैं।

    बादलों का साया

    शरद पूर्णिमा पर ताज रात्रि दर्शन का ख्वाब पाले पर्यटकों काे मौसम की बेरुखी भारी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार को बादल छाए रहने व गरज के साथ बौछार पड़ने का पूूर्वानुमान जताया है। बादल छाए रहने पर पर्यटकों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है।