    चांदनी रात में बेहद खास होता है ताजमहल का दीदार, टिकट नहीं मिले तो ताज व्यू प्वाइंट से फ्री में देखें 'चमकी'

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:48 AM (IST)

    ताजमहल पूर्णिमा के अवसर पर पांच दिनों के लिए रात्रि दर्शन के लिए खुल रहा है। पहले तीन दिन की टिकटें बुक हो चुकी हैं लेकिन ताज व्यू प्वाइंट से भी रात्रि में दर्शन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आवश्यक है कुछ टिकटें अभी भी उपलब्ध हैं। ताज व्यू प्वाइंट पर कोई प्रतिबंध नहीं है सूर्यास्त से रात 12 बजे तक दर्शन किया जा सकता है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए ताजमहल का फाइल फोटो प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। माह में पूर्णिमा पर पांच दिन (पूर्णिमा, पूर्णिमा से दो दिन पूर्व व दो दिन बाद) होने वाले ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत रविवार से होगी। रविवार, सोमवार व मंगलवार की सभी 1200 टिकटें ऑनलाइन बुक हो चुकी हैं।

    एक दिन में आठ स्लाट में 50-50 पर्यटकों के बैच में अधिकतम 400 पर्यटक ताज रात्रि दर्शन कर सकेंगे। ताजमहल से रात्रि दर्शन की टिकट की एडवांस बुकिंग नहीं करा सके हैं तो निराश मत हों, ताज व्यू प्वाइंट से आप चांदनी रात में ताजमहल देख सकते हैं।

    माह में पांच दिन पूर्णिमा पर रात में खुलता है ताजमहल

    ताजमहल को चांदनी रात में निहारने का पर्यटकों मेंं काफी क्रेज देखने को मिलता है। शरद पूर्णिमा पर चमकी देखने को तो पर्यटक वर्षभर इंतजार करते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा सात अक्टूबर की है। ताज रात्रि दर्शन पांच अक्टूबर से नौ अक्टूबर तक चलेगा। ताजमहल में शुरुआती तीन दिनों की सभी टिकटें पर्यटकों ने एडवांस बुक करा ली हैं।

    टिकट नहीं तो ताज व्यू प्वाइंट से कर सकते हैं रात्रि दर्शन

    ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि ताज रात्रि दर्शन की टिकट केवल ऑनलाइन बुक होती हैं। आठ व नौ अक्टूबर की रात्रि दर्शन की कुछ टिकटें उपलब्ध हैं, जिन्हें नियमानुसार उपलब्धता की स्थिति में एक दिन पूर्व तक बुक कराया जा सकता है।

    यह है टिकट दर

    पर्यटक, ताजमहल, ताज व्यू प्वाइंट

    • भारतीय, 510, 200
    • विदेशी, 750, 500

    ताज व्यू प्वाइंट पर नहीं पाबंदी

    एडीए के मेहताब बाग स्थित ताज व्यू प्वाइंट से ताज रात्रि दर्शन में किसी तरह की पाबंदियां नहीं हैं। यहां रविवार से गुरुवार तक पांच दिन रात्रि दर्शन् होगा। यहां सूर्यास्त के साथ ही ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत हो जाएगी, जो रात 12 बजे तक चलेगा। यहां न तो पर्यटकों की संख्या पर किसी तरह का प्रतिबंध है और न उनके रुकने के समय पर। यहां टिकट विंडो पर पहुंचकर ताज रात्रि दर्शन की टिकट पर्यटक खरीद सकते हैं।