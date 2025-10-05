चांदनी रात में बेहद खास होता है ताजमहल का दीदार, टिकट नहीं मिले तो ताज व्यू प्वाइंट से फ्री में देखें 'चमकी'

ताजमहल पूर्णिमा के अवसर पर पांच दिनों के लिए रात्रि दर्शन के लिए खुल रहा है। पहले तीन दिन की टिकटें बुक हो चुकी हैं लेकिन ताज व्यू प्वाइंट से भी रात्रि में दर्शन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आवश्यक है कुछ टिकटें अभी भी उपलब्ध हैं। ताज व्यू प्वाइंट पर कोई प्रतिबंध नहीं है सूर्यास्त से रात 12 बजे तक दर्शन किया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, आगरा। माह में पूर्णिमा पर पांच दिन (पूर्णिमा, पूर्णिमा से दो दिन पूर्व व दो दिन बाद) होने वाले ताज रात्रि दर्शन की शुरुआत रविवार से होगी। रविवार, सोमवार व मंगलवार की सभी 1200 टिकटें ऑनलाइन बुक हो चुकी हैं।

एक दिन में आठ स्लाट में 50-50 पर्यटकों के बैच में अधिकतम 400 पर्यटक ताज रात्रि दर्शन कर सकेंगे। ताजमहल से रात्रि दर्शन की टिकट की एडवांस बुकिंग नहीं करा सके हैं तो निराश मत हों, ताज व्यू प्वाइंट से आप चांदनी रात में ताजमहल देख सकते हैं।

माह में पांच दिन पूर्णिमा पर रात में खुलता है ताजमहल ताजमहल को चांदनी रात में निहारने का पर्यटकों मेंं काफी क्रेज देखने को मिलता है। शरद पूर्णिमा पर चमकी देखने को तो पर्यटक वर्षभर इंतजार करते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा सात अक्टूबर की है। ताज रात्रि दर्शन पांच अक्टूबर से नौ अक्टूबर तक चलेगा। ताजमहल में शुरुआती तीन दिनों की सभी टिकटें पर्यटकों ने एडवांस बुक करा ली हैं।

टिकट नहीं तो ताज व्यू प्वाइंट से कर सकते हैं रात्रि दर्शन ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि ताज रात्रि दर्शन की टिकट केवल ऑनलाइन बुक होती हैं। आठ व नौ अक्टूबर की रात्रि दर्शन की कुछ टिकटें उपलब्ध हैं, जिन्हें नियमानुसार उपलब्धता की स्थिति में एक दिन पूर्व तक बुक कराया जा सकता है।