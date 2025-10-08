Taj Mahal Night View: बादलों ने धोया ताजमहल की चमकी का दीदार, नाइट व्यू के लिए आए टूरिस्ट हुए निराश!

आगरा में शरद पूर्णिमा पर ताजमहल का रात्रि दर्शन करने आए पर्यटकों को निराशा हाथ लगी क्योंकि बादल छाए रहे और चांद नहीं दिखा। ताजमहल और ताज व्यू प्वाइंट पर दूर से केवल ताजमहल की आकृति ही दिखाई दी। पर्यटकों को कीमती पत्थरों की चमक देखने का अवसर नहीं मिला। रात्रि दर्शन गुरुवार तक जारी रहेगा।

जागरण संवाददाता, आगरा। शरद पूर्णिमा पर ताजमहल के धवल संगमरमरी हुस्न पर चंद्रमा की श्वेत किरणों को अठखेलियां करते हुए देखने के पर्यटकों के अरमानों पर बादलों ने पानी फेर दिया। चांद बादलों की ओट में छिपा रहा और 'चमकी' नजर ही नहीं आई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ताजमहल और ताज व्यू प्वाइंट पर बड़े अरमान लेकर पहुंचे भारतीय और विदेशी पर्यटकों को निराशा हाथ लगी। दूर से ताजमहल की आकृति ही नजर आई। उसमें जड़े कीमती पत्थरों को जगमगाते हुए देखने का पर्यटकों का ख्वाब अधूरा ही रह गया।

ताज रात्रि दर्शन को पहुंचे पर्यटकों को हाथ लगी मायूसी शरद पूर्णिमा पर ताजमहल को रात में निहारने की हसरत पर्यटक वर्षभर पालते हैं। माह में पूर्णिमा पर पांच दिन होने वाले रात्रि दर्शन की शुरुआत रविवार से हुई थी। पहले दिन तो ताजमहल नजर आया था, लेकिन सोमवार को बादलों की ओट में चांद के छिपे रहने से पर्यटकों को निराशा हाथ लगी थी। मंगलवार रात आठ बजे से ताजमहल में रात्रि दर्शन को पहुंचे पर्यटकों को प्रवेश मिलना शुरू हुआ। पर्यटक जब ताजमहल पहुंचे तब वर्षा हो रही थी और चांद नजर नहीं आ रहा था।

शरद पूर्णिमा पर रात आठ से 12 बजे तक खुला ताजमहल मुख्य मकबरे से 300 मीटर पहले स्थित वीडियो प्लेटफार्म से पर्यटकों ने ताजमहल देखा। ताजमहल की धुंधली आकृति ही पर्यटकों को नजर आई। रात 12 बजे तक ताजमहल में रात्रि दर्शन हुआ, लेकिन अधिकांश समय आसमान में बादल डेरा डाले रहे। चमकी नहीं दिखने की मायूसी पर्यटकों के चेहरे पर साफ नजर आई।

400 टिकट पहले ही बुक कराए थे पर्यटकों ने सभी 400 टिकट पहले ही बुक करा लिए थे। वर्षा व बादलों की वजह से टिकट बुक कराने वाले कुछ पर्यटक आए ही नहीं। रात्रि दर्शन में रात आठ से 12 बजे तक आधा-आधा घंंटे में 50-50 के बैच में पर्यटकों को प्रवेश की व्यवस्था है।

एडीए के मेहताब बाग स्थित ताज व्यू प्वाइंट पर चांदनी रात में ताजमहल देखने पहुंचे पर्यटकों को भी निराशा हाथ लगी। यमुना किनारा की तरफ सुरक्षा को लगाई गईं लाइटों की रोशनी में ताजमहल की आकृति तो नजर आई, लेकिन चमकी यहां भी नहीं दिखी।

रूफटॉप पर चांद निकलने का करते रहे इंतजार चांद निकलने के इंतजार में ताजगंज स्थित कमल होटल के रूफटॉप पर पर्यटक रात 12 बजे तक बैठे रहे। चांद नहीं निकलने पर वह निराश हो गए। अन्य रूफटॉप व घर की छत पर चमकी देखने बैठे पर्यटकों व क्षेत्रीय नागरिकों को भी मायूसी हाथ लगी।

दो दिन और होगा रात्रि दर्शन ताज रात्रि दर्शन गुरुवार तक चलेगा। ताजमहल में गुरुवार के लिए टिकटों की बुकिंग बुधवार शाम तक आनलाइन कराई जा सकेगी। बुधवार को ताजमहल के टिकट उपलब्ध नहीं होने पर ताज व्यू प्वाइंट से चांदनी रात में ताजमहल देख सकते हैं।