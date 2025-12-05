Taj Mahal: यमुना किनारा रोड पर बनाया जाएगा पाथ वे, मोहब्बत की इमारत के साये में होगी सुबह की सैर

जागरण संवाददाता, आगरा। यमुना किनारे के सुदंरीकरण और आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम ने वेदांत मंदिर से लड्डू गोपाल की प्रतिमा तक आधुनिक पाथ वे निर्माण का कार्य शुरू करा दिया है। साढ़े नौ लाख रुपये की लागत से बनाए जा रहे इस पैदल मार्ग को डेढ़ मीटर चौड़ा रखा गया है। इसमें आकर्षक इंटरलाकिंग टाइल्स का उपयोग किया जा रहा है। यमुना तट पर सुबह–शाम टहलने वाले लोगों के लिए यह पाथ वे नया आकर्षण बनेगा।

नगर निगम काली माता मंदिर से होते हुए हाथी घाट तक पाथ वे का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। पहले चरण में वेदांत मंदिर से यमुना आरती स्थल होते हुए लड्डू गोपाल की प्रतिमा तक बनाया जा रहा है। अधिशासी अभियंता अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि जैसे–जैसे भूमि उपलब्ध होती जाएगी, पाथ वे को आगे बढ़ाया जाएगा। निर्माण पूरा होने पर शहरवासी इस पाथ वे पर चहलकदमी करते हुए यमुना की स्वच्छ हवा के साथ ताजमहल, एत्माद्दौला का सुंदर नजारा देख सकेंगे।