Parliament में एक बार फिर Tajmahal को बताया आगरा के लिए श्राप, सांसद राजकुमार चाहर ने रखी उद्योगों की ये बड़ी परेशानी
संसद में एक बार फिर ताजमहल को आगरा के लिए श्राप बताया गया। सांसद राजकुमार चाहर ने उद्योगों की बड़ी परेशानी रखते हुए कहा कि ताजमहल के कारण आगरा में उद् ...और पढ़ें
जासं, आगरा। फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने शुक्रवार को नियम 377 के तहत संसद में आगरा के उद्योगों का मामला उठाया।
उन्होंने कहा कि एनजीटी और टीटीजेड के प्रतिबंधों के कारण आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और भरतपुर क्षेत्र नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है।
सांसद ने कहा कि आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। उसकी खूबसूरती पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन यही खूबसूरती आगरा की जनता के लिए एक तरह से श्राप बन गई है।
ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के कड़े नियमों के कारण आगरा में उद्योग व फैक्ट्रियों की स्थापना लगभग असंभव हो गई है, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि आगरा का नौजवान बेरोजगारी का सामना कर रहा है।
उन्होंने आगरा की भौगोलिक और सड़क कनेक्टिविटी को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली आगरा हाईवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा ग्वालियर नया एक्सप्रेसवे और आगरा जयपुर मार्ग के कारण आगरा की देश के प्रमुख महानगरों तक पहुंच है।
जब उद्योगों पर प्रतिबंध है, तब शहर के विकास का सबसे उपयुक्त और बड़ा विकल्प यह है कि आगरा में भारत का प्रमुख आईटी हब स्थापित किया जाए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।