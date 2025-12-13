Parliament में एक बार फिर Tajmahal को बताया आगरा के लिए श्राप, सांसद राजकुमार चाहर ने रखी उद्योगों की ये बड़ी परेशानी

जासं, आगरा। फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने शुक्रवार को नियम 377 के तहत संसद में आगरा के उद्योगों का मामला उठाया।

उन्होंने कहा कि एनजीटी और टीटीजेड के प्रतिबंधों के कारण आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा और भरतपुर क्षेत्र नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो पा रही है।

सांसद ने कहा कि आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है। उसकी खूबसूरती पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन यही खूबसूरती आगरा की जनता के लिए एक तरह से श्राप बन गई है।

ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (टीटीजेड) और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के कड़े नियमों के कारण आगरा में उद्योग व फैक्ट्रियों की स्थापना लगभग असंभव हो गई है, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि आगरा का नौजवान बेरोजगारी का सामना कर रहा है।