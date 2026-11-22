जागरण संवाददाता, आगरा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने रविवार को ताजमहल में दिल्ली से आए पर्यटकों के साथ मारपीट कर दी। बच्चा बिछड़ने पर पर्यटक कंट्रोल रूम पहुंचे थे। वहां किसी बात पर विवाद होने पर पर्यटक को पीटा गया। परिवार की महिलाओं ने चीख-पुकार मचाने के साथ रोना शुरू कर दिया।

पूर्वी गेट पर भी पर्यटक को पीटा गया। किसी तरह भागकर बचे पर्यटक ताजगंज की गलियों में इधर से उधर भटकते रहे। पिटाई से पर्यटक की तबीयत भी खराब हो गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने घटनाक्रम पर सीआईएसएफ से जवाब मांगा है।

यह है पूरा मामला घटना रविवार शाम करीब चार बजे की है। अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत ताजमहल देखकर लौटी ही थीं कि पूर्वी गेट पर अचानक चीख-पुकार मच गई। पूर्वी गेट पर अंदर दाइं तरफ सीआईएसएफ का कंट्रोल रूम है। वहां सीआईएसएफ जवान पर्यटकोें को पीट रहे थे। बीच-बचाव का प्रयास करतीं परिवार की महिलाएं चीख रही थीं।

पर्यटकों को पीटते-पीटते जवान बाहर ले आए। मीडियाकर्मियों ने वीडियो बनाने के साथ फोटो खींचना शुरू किए तो एक जवान कैप से चेहरा छिपाने लगा। बचकर भागे पर्यटक ताजगंज की गलियों में इधर से उधर भटकते रहे। पीड़ित साजिद ने बताया कि वह परिवार के साथ आए थे। पांच मिनट के लिए उनका बच्चा परिवार से अलग हो गया। सीआईएसएफ ने बच्चे को अपने पास रख लिया और कहा कि बच्चे का आधार कार्ड दिखाओ। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष का बच्चा है। आधार कार्ड घर पर छूट गया है। मोबाइल पर सब प्रूफ हैं, देख लीजिए। इस पर कहा कि चार दिन के बाद बच्चा मिलेगा, थाना जाना होगा। मेरा मोबाइल छीन लिया। वहां से कंट्रोल रूम ले आए।

मेरे साले आजाद को बहुत मारा। उसकी तबीयत खराब हो गई। यहां कोई देखने वाला नहीं है। परिवार की महिला इस दौरान रोते हुए बच्चे को बहुत मारने की बात कहती रही। सीआईएसएफ कमांडेंट ऋषि कौशिक ने बताया कि वह मामले को दिखवाएंगे।