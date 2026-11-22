जागरण संवाददाता, आगरा। ताजमहल पर शनिवार को पर्यटक उमड़े। दोपहर 12 बजे के बाद पूर्वी और पश्चिमी गेट पर पर्यटकों की लाइनें लगीं। पर्यटकों को आधा घंटे से अधिक समय तक लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ा। इससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग परेशान नजर आए। दिनभर में 45 हजार से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने आए।

ताजमहल पर दीपावली की छुट्टियों से पर्यटकों की भीड़ उमड़ना शुरू हुआ था। पिछले सप्ताह भी वीकेंड में अच्छी संख्या में पर्यटक आए थे।

पश्चिमी गेट और पूर्वी गेट पर लगीं लाइन ताजमहल पर शनिवार को सुबह से ही विदेशी और भारतीय पर्यटकाें का पहुंचना शुरू हो गया। बैग स्कैनर खराब होने से बैग लेकर पहुंचे पर्यटकों को मैनुअल जांच के लिए इंतजार करना पड़ा। दोपहर 12 बजे के बाद पश्चिमी गेट पर टिकट स्कैनिंग और सुरक्षा जांच के लिए पर्यटकों की लाइन नीम तिराहा तक पहुंच गई। पूर्वी गेट पर भी सुरक्षा जांच को पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा।