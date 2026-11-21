जागरण संवाददाता, आगरा। गुरुनानक देव के प्रकाश पर्व पर 24 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु का ताल में कीर्तन समागम, लंगर प्रसाद वितरण के साथ ही आतिशबाजी होगी। प्रकाश पर्व को देखते हुए शनिवार को एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने आयोजकों के साथ बैठक की।

डीसीपी यातायात ज्ञानेंद्र ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 24 नवंबर की सुबह आठ बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली और फिरोजाबाद की ओर से आने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है।