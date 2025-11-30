आसमान में उड़ते परिंदों की कतारें, पानी में तैरते झुंड... विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ सूर सरोवर

संवाद सूत्र, जागरण-रुनकता। सूर सरोवर पक्षी विहार (कीठम झील) में सर्द हवाओं के साथ एक बार फिर प्रकृति का अनोखा उत्सव लौट आया है। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर झील में आए प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट पर्यटकों का मनमोह रही है। हर सुबह आसमान में उड़ते परिंदों की कतारें, पानी में तैरते झुंड और पेलिकन के समूह द्वारा मछलियों का सामूहिक शिकार इन नजारों ने झील को आकर्षण का केंद्र बना दिया है।

कीठम झील में हजारों की संख्या में पहुंचे पक्षी इस वर्ष झील में रोजी पेलिकन,डालमेशन पेलिकन, पेंटेड स्टार्क, डार्टर, नर्थन शावलर, विश्लिंग टिल, काम डक, पलाश गुल्स, ब्लैक-नेक स्टार्क, ग्रे हार्न, सारस क्रेन, बार-हेडेड गूज़ जैसे मेहमान पहुंच चुके हैं। वन विभाग के अनुसार, पर्यटकों की पसंदीदा प्रजाति फ्लेमिंगो (राजहंस) का भी अगले कुछ दिनों में झील में पहुंचना शुरू हो जाएगा। जो सर्दियों के अंत तक यहीं रुकेंगे। फ्लेमिंगो हर वर्ष सबसे बाद में आते हैं और सबसे बाद में ही लौटते हैं।



वन विभाग की टीम ने तेज की निगरानी पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झील क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। हर साल झील में 90 से 100 प्रजातियों के पक्षी आते हैं जिसमें 25 विदेशी प्रजाति के पक्षी होते हैं। पिछले साल 30 हजार पक्षी आए थे।



