    Ambedkar University: रूस के बाद England, France औरआस्ट्रिया में दिखी दिलचस्पी; हिंदी सीखने आएंगे विदेशी छात्र

    By Ajay Dubey Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    आगरा के डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में रूस के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, आस्ट्रिया के विश्वविद्यालय से छात्र हिंदी सीखने आएंगे। केएमआइ के शिक्षकों की ...और पढ़ें

    आगरा की Dr. BR Ambedkar University।

    जागरण संवाददाता, आगरा। डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में रूस के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, आस्ट्रिया के विश्वविद्यालय से छात्र हिंदी सीखने के लिए आएंगे। विश्वविद्यालय के केएमआइ के शिक्षकों की शैक्षिक आदान प्रदान के लिए फ्रांस के राजदूत से दिल्ली में वार्ता हो चुकी है।

    शुक्रवार को विश्वविद्यालय के केएमआइ में रूस के एमजीआईएमओ. विश्वविद्यालय के रूसी छात्रों का तीन महीने के पाठ्यक्रम पूरा होने पर समारोह आयोजित किया गया। रूसी छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए।

    केएमआइ के निदेशक प्रो. प्रदीप श्रीधर ने बताया कि विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। हाल ही में उज़्बेक स्टेट यूनिवर्सिटी, ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के छात्र परस्पर अध्ययन हेतु जाएंगे।

    इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन, फ्रांस एवं आस्ट्रिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के संपर्क में है और शीघ्र ही नए समझौते किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को डा. प्रदीप वर्मा एवं अनुज गर्ग की फ्रांसीसी दूतावास, नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत से इसी विषय पर महत्वपूर्ण बैठक हुई थी।

    रूसी छात्रों के चौथे बैच का तीन महीने के पाठ्यक्रम पूरा होने पर कुलपति प्रो. आशु रानी ने कहा कि रूसी विद्यार्थियों ने तीन माह तक विदेशी भाषा विभाग में रहकर हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति, इतिहास एवं साहित्य का गहन अध्ययन किया। यह कार्यक्रम दोनों विश्वविद्यालयों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है, जो पिछले डेढ़ वर्ष से निरंतर जारी है।

    अब तक चार छात्र दल आगरा आ चुके हैं। वहीं, विदेशी भाषा विभाग से अब तक दो छात्रों का दल रूस जा चुका है और तीसरा दल शीघ्र जाएगा। विदेशी भाषा विभाग के समन्वयक एवं अंतरराष्ट्रीय प्रकोष्ठ के सचिव डा. प्रदीप वर्मा एवं स्टूडेंट एक्सचेंज कार्यक्रम का समन्वय एवं संचालन रूसी भाषा शिक्षक अनुज गर्ग ने बताया कि फरवरी महीने में रूसी छात्रों का अगला दल आगरा आएगा।

    साथ ही हाल ही में विदेशी भाषा विभाग एवं रूसी दूतावास, नई दिल्ली के सहयोग से दो रूसी शिक्षकों द्वारा 15 दिवसीय विशेष रूसी भाषा कक्षाओं का आयोजन भी किया गया। डा. मोहिनी दयाल, डा. रमा, डा. रूपा, डा. तपस्या, डा. शीरीन ज़ैदी, डा. आदित्य प्रकाश, विशाल शर्मा आदि मौजूद रहे।