एक दिन की थानेदार बनीं आठवीं की छात्रा तनीषा, शिकायत सुन किया निस्तारण

जागरण संवाददाता,आगरा। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण और छात्राओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट आगरा में शिवालिक पब्लिक स्कूल बिचपुरी की कक्षा आठ की छात्रा तनीषा पाठक को एक दिन के लिए थाना प्रभारी जगदीशपुरा बनाया गया।

तनीषा ने थाना प्रभारी की भूमिका निभाते हुए इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार से थाने की दैनिक कार्यप्रणाली समझी, जनसुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनीं। साथ ही पुलिस कार्य में पारदर्शिता, अनुशासन और जिम्मेदारी का अनुभव भी प्राप्त किया। तनीषा ने 1090, 112, 1076, 102, 108, 181 और 1930 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी हासिल की। इस दौरान फरियादियों की शिकायतें सुन कर निराकरण भी कराया।