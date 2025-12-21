Fog In UP: गतिमान से लेकर वंदे भारत की स्पीड हुई धीमी, आगरा में कोहरे का दिखा असर
उत्तर प्रदेश के आगरा में कोहरे के कारण गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें लेट हुईं। सचखंड एक्सप्रेस सात घंटे और महाकौशल एक्सप्रेस सवा पांच घं ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। कोहरे की मार के चलते शनिवार को गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी सहित 21 ट्रेनों की चाल बिगड़ गई। ट्रेनें एक से सात घंटे तक लेट रहीं। इसमें सचखंड एक्सप्रेस सबसे अधिक सात घंटे लेट रही।
महाकौशल एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सवा तीन घंटे की देरी से रवाना हुई। यह ट्रेन सवा पांच घंटे की देरी से आगरा पहुंची। ट्रेनों के देरी से चलने के कारण 120 यात्रियों ने टिकट को रद कराया। वहीं रेलवे द्वारा सभी स्टेशनों पर ट्रेनों के देरी से चलने की लगातार घोषणाएं की गईं।
सचखंड एक्सप्रेस सात घंटे और महाकौशल एक्सप्रेस सवा पांच घंटे की देरी से आगरा पहुंची
आगरा मंडल के आसपास कोहरे की मार से राहत नहीं मिल रही है। शनिवार को आगरा से होकर 260 से अधिक ट्रेनें गुजरीं। ट्रेनों की समयबद्धता 80 प्रतिशत से कम रही। कोहरे के चलते दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस चार घंटे, गतिमान एक्सप्रेस 46 मिनट, जबलपुर एक्सप्रेस एक घंटा 40 मिनट, योगनगरी-पुरी एक्सप्रेस पांच घंटे, महाकौशल एक्सप्रेस सवा पांच घंटे, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस पौने दो घंटे, खजुराहो वंदे भारत एक घंटा, सचखंड एक्सप्रेस सात घंटे, नई दिल्ली इंटरसिटी ढाई घंटे, तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट रही।
आधा दर्जन ट्रेनों के कोच के टैंक में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में पानी भरा गया। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के चलते कुछ ट्रेनें देरी से चली हैं।
हैदराबाद फ्लाइट 36 मिनट देरी से हुई रवाना
कोहरे के चलते शनिवार को चार फ्लाइट देरी से खेरिया एयरपोर्ट से रवाना हुई। इसे लेकर यात्रियों ने विरोध भी किया। एयरपोर्ट प्रशासन ने किसी तरीके से यात्रियों को समझा बुझाकर शांत कराया। हैदराबाद फ्लाइट 36 मिनट, बेंगलुरु नौ मिनट, मुंबई 20 मिनट और अहमदाबाद 16 मिनट की देरी से आगरा से रवाना हुई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।