UP पंचायत चुनाव से पहले सपा का 'PDA' पर खेला बड़ा दांव, अखिलेश ने ऊदल सिंह कुशवाह को दी ये जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, आगरा। पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के वोट बैंक को साधने के लिए छह महीने से रिक्त चल रहे जिला और महानगर अध्यक्ष की घोषणा की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शुक्रवार को ऊदल सिंह कुशवाह को जिलाध्यक्ष बनाया है। वहीं, कांग्रेस, बसपा के बाद सपा में आए शब्बीर अब्बास को महानगर अध्यक्ष घोषित किया है।

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने दो जून को सपा, आगरा जिला व महानगर कार्यकारिणी भंग कर दी थी। इसके साथ ही राज्य कार्यकारिणी व प्रकोष्ठों में शामिल आगरा के पदाधिकारियों व सदस्यों को हटा दिया गया था। निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा और निवर्तमान महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार की छह महीने से संगठन के कार्यों को कर रहे थे। कार्यकर्ता भी नई कार्यकारिणी घोषित होने का इंतजार कर रहे थे। वाजिद निसार पांच बार सपा के महानगर अध्यक्ष रह रहे हैं।

अगले वर्ष पंचायत चुनाव होने हैं। पीडीए फार्मूला से जीत के समीकरण बनाने के लिए कमला नगर निवासी ओबीसी ऊदल सिंह कुशवाह को जिलाध्यक्ष बनाया है। वे वर्ष 2007 में आगरा पूर्व से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। इसके साथ ही सपा में जिला महासचिव एवं जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

वहीं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए वैभव नगर, ताजगंज के रहने वाले शब्बीर अब्बास को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के बाद बसपा से वर्ष 2022 में आगरा उत्तर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। पिछले वर्ष सपा की सदस्यता ली थी। दोनों को पंचायत चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व जिला मीडिया प्रभारी पवन प्रजापति सहित अन्य पदाधिकारियों ने मिठाई वितरित की।



