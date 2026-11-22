जागरण संवाददाता, आगरा। फतेहपुर सीकरी में साउंड एंड लाइट शो की शुरूआत में एडीए आगरा किला और शहीद स्मारक से सबक लेगा। यहां शुरूआत में शो पर टिकट लागू नहीं किया जाएगा। पहले शो का उचित प्रचार-प्रसार करने के साथ ही लोगों को जागरूक किया जाएगा।

पर्यटकों और शहरवासियों के रुचि लेने के बाद शो पर टिकट लगाई जाएगी। यह भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 150 रुपये की रह सकती है। आगरा किला में हुई थी शुरुआत आगरा किला में पर्यटन निगम द्वारा साउंड एंड लाइट शो की शुरुआत 18 अप्रैल, 2024 को की गई थी। यहां भारतीय पर्यटकों के लिए 300 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 800 रुपये का टिकट है। उचित प्रचार-प्रसार के अभाव, शो में निरंतरता के अभाव और टिकट दर अधिक होने से शो पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर सका।