जागरण संवाददाता लखनऊ। राजधानी में आने वाले सप्ताह की शुरुआत धुंध और घने कोहरे के साथ हो सकती है। वहीं, सोमवार से घना कोहरा छाने की संभावना है। इससे सुबह के समय वातावरण में धुंध की परत बनी रह सकती है। दृश्यता कम होने के साथ सुबह की धूप भी प्रभावित हो सकती है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में राजधानी व आसपास के जिलों के तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है।

वहीं, रविवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। उधर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हरदोई सबसे ठंडा आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राजधानी लखनऊ में शनिवार को अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हवा में अधिकतम नमी 75 प्रतिशत और न्यूनतम 47 प्रतिशत रही। वहीं, हरदोई प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। वहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री कम 11.0 डिग्री सेल्सियस रहा।