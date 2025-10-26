पिता की हत्या कर शव गायब करने की शिकायत, पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया
एक दुखद घटना में, एक बेटे को अपने पिता की हत्या करने और शव को गायब करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और शव को बरामद करने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, आगरा। कमला नगर के एक युवक पर पिता की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगा है। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर पुलिस ने जांच की। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच में पुलिस को न तो शव मिला और न ही अन्य सुराग। पुलिस की जांच जारी है।
कमला नगर थानाध्यक्ष सुनीत शर्मा ने बताया कि वाटर वर्क्स लाल मस्जिद के पास रहने वाले मनीष पर अपने ही पिता भरत सिंह की हत्या का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने शिकायत की थी। जांच में पता चला कि मनीष अपनी मां रानी के साथ रहता है। पिता भरत सिंह का पत्नी रानी से विवाद चल रहा है।
रानी ने बताया कि वह व भरत सिंह पिछले 22 सालों से अलग रह रहे हैं। भरत सिंह कभी-कभी उनके घर के बाहर आकर गाली गलौज करता है। शुक्रवार को भी भरत सिंह आया था। उन्होंने कहा कि आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन हत्या का कोई प्रमाण नहीं मिला न ही शव मिला है।
रानी ने बताया कि शनिवार सुबह छह बजे पुलिस घर आई और उनके बेटे मनीष को पिता की हत्या के आरोप में उठाकर ले गई। उनके बेटे को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।
