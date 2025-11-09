Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएन मेडिकल कॉलेज इंटीग्रेटेड कैंपस के पहले चरण का काम शुरू, 70 एकड़ में तैयार होगा परिसर

    By Ajay Dubey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    एसएन मेडिकल कॉलेज के इंटीग्रेटेड कैंपस के पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह नया परिसर 70 एकड़ में फैला होगा। इस परियोजना का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल कालेज इंटीग्रेटेड कैंपस के पहले चरण का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले 250 बेड के ट्रामा एंड इमरजेंसी सेंटर का काम शुरू किया गया है। इसे एमजी रोड की तरफ बनाया जा रहा है, इसमें सड़क दुर्घटना में घायल गंभीर मरीजों का इलाज और सर्जरी हो सकेगी। गंभीर मरीजों को वेंटीलेटर सपोर्ट पर आइसीयू में भर्ती किया जाएगा। 2027 तक ट्रामा एंड इमरजेंसी सेंटर तैयार हो जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसएन मेडिकल कालेज और लेडी लायल जिला महिला चिकित्सालय की 70 एकड़ जमीन में दो चरणों में इंटीग्रेटेड कैंपस तैयार होना है। पहले चरण में सबसे पहले ट्रामा एंड इमरजेंसी सेंटर बनाया जाएगा। यह वर्तमान में संचालित इमरजेंसी के बगल में बनेगा, अभी इमरजेंसी के प्रथम तल पर आठ बेड का ट्रामा सेंटर संचालित है। सड़क दुर्घटना में घायल गंभीर मरीजों को ट्रामा सेंटर में भर्ती करने के बाद नई सर्जरी बिल्डिंग के आइसीयू और वार्ड में रेफर कर दिया जाता है।

    140 करोड़ से बनेगा ट्रामा एंड इमरजेंसी सेंटर

    140 करोड़ रुपये से बनने वाले 10 मंजिला ट्रामा एंड इमरजेंसी सेंटर में 250 बेड होंगे, इसमें मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग के लिए अलग से वार्ड बनाए जाएंगे जिसमें गंभीर मरीजों को इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही 50 बेड का ट्रामा सेंटर बनेगा।

    इसमें आइसीयू में वेंटीलेटर युक्त बेड के साथ ही माड्यूलर आपरेशन थिएटर भी बनाए जाएंगे। जिससे मरीजों की सर्जरी और इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही मेडिसिन एलाइड ब्लाक, सर्जरी एलाइड ब्लाक, सर्जरी एलाइट ब्लाक के साथ ही एकेडमिक ब्लाक बनेगा। प्राचार्य डा. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि पहले चरण में ट्रामा एंड इमरजेंसी सेंटर तैयार होगा, इसका काम शुरू हो चुका है।

    इंटीग्रेटेड कैंपस के पहले चरण में बनने वाले भवन

    1. ट्रामा एंड इमरजेंसी - 140 करोड़ रुपये, 250 बेड, आइसीयू और माड्यूलर आपरेशन थिएटर।
    2. मेडिसिन एलाइड ब्लाक - 125 करोड़ रुपये, 200 बेड, मेडिसिन के साथ ही मनोरोग, चर्म रोग विभाग।
    3. सर्जरी एलाइड ब्लाक - 125 करोड़ रुपये, 200 बेड, सर्जरी, अस्थि रोग, ईएनटी और नेत्र रोग।
    4. एकेडमिक व एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक - 110 करोड़ रुपये, प्रशासनिक कार्यालय एक जगह होंगे।