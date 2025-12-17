Winter Vacation: एसएन मेडिकल कॉलेज में सर्दियों की छुट्टी पर डॉक्टर, मरीजों को होगी दिक्कत

जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में स्थायी चिकित्सा शिक्षकों (डॉक्टरों) की सर्दियों की छुट्टी बुधवार से शुरू हो रही हैं। 15-15 दिन के लिए दो शिफ्ट में स्थायी डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। 17 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टी रहेगी, इससे मरीजों को परेशानी होगी। ऑपरेशन के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, संविदा डॉक्टर और सीनियर रेजीडेंट मरीजों का इलाज करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

15-15 दिन के लिए दो शिफ्ट में आज से छ़ुट्टी पर रहेंगे 120 स्थायी डॉक्टर

एसएन मेडिकल कॉलेज में 120 स्थायी डॉक्टर और 126 संविदा डॉक्टर हैं। स्थायी डॉक्टरों की हर वर्ष सर्दियों की छुट्टी होती है। पहली शिफ्ट में 17 से 31 दिसंबर तक 60 स्थायी डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। एक जनवरी को सभी डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। दूसरी शिफ्ट में दो से 17 जनवरी तक 60 डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। जिन डॉक्टरों को छुट्टी पर जाना है उन्होंने ऑपरेशन के लिए नए मरीज भर्ती करना बंद कर दिया है, मरीजों को 15 दिन बाद की तिथि दी जा रही है। साथ ही फालोअप में भी मरीजों को 15 दिन बाद परामर्श के लिए बुलाया गया है।

प्राचार्य डॉ प्रशांत गुप्ता ने बताया कि दो शिफ्ट में 50- 50 प्रतिशत डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। संविदा डॉक्टरों की छुट्टी नहीं है। ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी, आइसीयू में मरीजों का इलाज पहले की तरह से ही चलेगा। मरीजों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी।