Winter Vacation: एसएन मेडिकल कॉलेज में सर्दियों की छुट्टी पर डॉक्टर, मरीजों को होगी दिक्कत
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में स्थायी डाक्टरों की सर्दियों की छुट्टी शुरू हो गई है। 17 जनवरी तक दो शिफ्टों में 120 स्थायी डाक्टर छुट्टी पर रहेंगे, जिसस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में स्थायी चिकित्सा शिक्षकों (डॉक्टरों) की सर्दियों की छुट्टी बुधवार से शुरू हो रही हैं। 15-15 दिन के लिए दो शिफ्ट में स्थायी डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। 17 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टी रहेगी, इससे मरीजों को परेशानी होगी। ऑपरेशन के लिए मरीजों को इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि, संविदा डॉक्टर और सीनियर रेजीडेंट मरीजों का इलाज करेंगे।
15-15 दिन के लिए दो शिफ्ट में आज से छ़ुट्टी पर रहेंगे 120 स्थायी डॉक्टर
एसएन मेडिकल कॉलेज में 120 स्थायी डॉक्टर और 126 संविदा डॉक्टर हैं। स्थायी डॉक्टरों की हर वर्ष सर्दियों की छुट्टी होती है। पहली शिफ्ट में 17 से 31 दिसंबर तक 60 स्थायी डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। एक जनवरी को सभी डॉक्टर उपस्थित रहेंगे। दूसरी शिफ्ट में दो से 17 जनवरी तक 60 डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। जिन डॉक्टरों को छुट्टी पर जाना है उन्होंने ऑपरेशन के लिए नए मरीज भर्ती करना बंद कर दिया है, मरीजों को 15 दिन बाद की तिथि दी जा रही है। साथ ही फालोअप में भी मरीजों को 15 दिन बाद परामर्श के लिए बुलाया गया है।
प्राचार्य डॉ प्रशांत गुप्ता ने बताया कि दो शिफ्ट में 50- 50 प्रतिशत डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। संविदा डॉक्टरों की छुट्टी नहीं है। ओपीडी, वार्ड, इमरजेंसी, आइसीयू में मरीजों का इलाज पहले की तरह से ही चलेगा। मरीजों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी।
निजी चिकित्सक जा रहे घूमने
एसएन के डाक्टरों के साथ ही निजी चिकित्सक भी बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए क्लीनिक पर बोर्ड भी लगा दिए हैं, जब डॉक्टर क्लीनिक और हॉस्पिटल में नहीं बैठेंगे। हॉस्पिटल संचालक मरीजों के इलाज के लिए अन्य डॉक्टरों को तैनात कर जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।