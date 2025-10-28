Language
    UPPCL: स्मार्ट मीटर वालों के लिए जरूरी खबर, बिजली विभाग भेज रहा ये मैसेज तो हो जाएं अलर्ट

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:55 AM (IST)

    आगरा में, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड में बदलने जा रहा है। 1.10 लाख उपभोक्ताओं को एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा। पर्याप्त बैलेंस न होने पर बिजली कट जाएगी। उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नंबर अपडेट कराने की सलाह दी गई है ताकि उन्हें समय पर सूचना मिल सके। यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के जिन उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लगे हैं, वे भी प्रीपेड मीटर में तब्दील होने जा रहे हैं। इसके लिए एक माह पहले मैसेज के माध्यम से संबंधित उपभोक्ता को सूचना दी जाएगी। जो उपभोक्ता एडवांस में बैलेंस नहीं रखेंगे, उनके घर अंधेरा हो जाएगा।

    जिले में डीवीवीएनएल के पांच लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से शहरी और कस्बा क्षेत्र में रहने वाले 1.10 लाख उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। अब उन्हें एसएमएस भेजकर प्रीपेड में तब्दील किए जाने की जानकारी दी जा रही। उन्हें बताया जा रहा है कि इसके लिए पर्याप्त बैलेंस रखें, जिससे बिजली कट न हो सके।

    कुछ उपभोक्ताओं के यहां पर प्रीपेड में तब्दील भी हो चुके हैं। केके नगर के उपभोक्ता सचिन ने बताया कि जिस वक्त मीटर बदला गया था, उस वक्त प्रीपेड में बदले जाने की जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि पूछा भी था। अब मैसेज के जरिए संदेश भेजा जा रहा है। यह परेशानी का कारण बन रहा है। यह निश्चित है कि सभी स्मार्ट मीटर प्रीपेड में तब्दील होने हैं।

    फोन नंबर कराएं अपडेट

    अगर किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर बिजली कनेक्शन से लिंक नहीं है तो करा लें। बिजली से संबंधित जो भी संदेश होगा, वह उसी नंबर पर भेजा जाएगा। फिर चाहे री-चार्ज खत्म होने के समय की जानकारी देनी हो या फिर अन्य कोई जानकारी। इसके लिए अपने नजदीकी उपकेंद्र पर जाकर मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं।

    जिन उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में तब्दील किया जाएगा, उन्हें एक माह पहले मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
    कपिल सिंधवानी, मुख्य अभियंता, डीवीवीएनएल