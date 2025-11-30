SIR: मतदाता सूची पुनरीक्षण की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 11 दिसंबर तक जमा होंगे फार्म

जागरण संवाददाता, आगरा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर आयोग ने बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण चरणों की तिथियां सात दिन आगे बढ़ा दी हैं। अब गणना फार्म दाखिल करने और संबंधित कार्यों की समयसीमा चार दिसंबर की जगह 11 दिसंबर कर दी गई है। यह बदलाव आयोग के 27 अक्टूबर 2025 के पुराने आदेश को संशोधित करते हुए लागू किया गया है।

एसआईआर की सात दिन बढ़ी समयसीमा, अब 11 दिसंबर तक जमा होंगे फार्म एसआईआर देश उत्तर प्रदेश के साथ ही 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल—में जारी है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन अब 11 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा।

जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि रविवार को भी सभी परिषदीय विद्यालय में एसआईआर का कार्य बीएलओ करेंगे। अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बीएलओ ऑफ द डे जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। नई अनुसूची के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 12 से 15 दिसंबर के बीच होगा, जबकि दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।