Silver Rate Today: चांदी ने बनाया ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड, हर दिन डेढ़ से ढाई हजार तक बढ़ रही कीमत

आगरा में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं जो 1.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। शेयर बाजार की अस्थिरता के कारण निवेशक चांदी को पसंद कर रहे हैं। नवरात्र के पहले दिन से अब तक हाजिर में 16500 रुपये की वृद्धि हुई है। बाजार में चांदी की मांग बढ़ रही है खासकर शादी वाले परिवार आभूषण और सिल्ली खरीद रहे हैं।

अम्बुज उपाध्याय, आगरा। चांदी की कीमतें हर रोज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। डेढ़ से ढाई हजार रुपये रोज की लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे मूल्य ऑल टाइम हाई हो रहे हैं। मंगलवार को 1.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी चांदी ने बाजार को अस्थिर कर दिया है।

हालत यह है कि खरीदारों को डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। इससे हाजिर( सौदे पर उपलब्ध) और एमसीएक्स (मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज) का अंतर साढ़े तीन हजार से बढ़कर सात हजार रुपये हो गया है। चांदी की कीमतों में तेजी की वजह शेयर बाजार की अस्थिरता के चलते निवेशकों की पहली पसंद बनना माना जा रहा है। कीमतों से उछाल के कारण चांदी जेवर बाजार प्रभावित हो रहा है। देश में होने वाले चांदी कारोबार में आगरा सबसे बड़ा बाजार है।

देश भर में बिकने वाली चांदी की पायलें, चांदी का तार और चांदी की चेन निर्माण में 90 प्रतिशत से ज्यादा की यहां की हिस्सेदारी है। नवरात्र के पहले दिन मूल्य 1.37 लाख रुपये हाजिर में था, जबकि एमसीएक्स पर 1,33,200 रुपये प्रति किलोग्राम था। 13 दिन में हाजिर में मूल्य 16,500 रुपये की वृद्धि हो गई है।

लगातार बढ़ रही कीमतों से बाजार ने अलग-अलग कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। अगले पांच वर्ष में मूल्य चार गुणा होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसे में हर कोई चांदी खरीद कर रखना चाहता है। ऐसे लोग जिनके परिवार में हाल-फिलहाल में शादी समारोह है वे आभूषण, सिक्के और दूसरे रूप में चांदी ले रहे हैं। वहीं, कुछ लोग सिल्ली खरीद रहे हैं। श्रीजी पायल निर्माता मनोज गुप्ता का कहना है कि लगातार रेट बढ़ने के कारण पायल चेन और तार कारोबार प्रभावित हो रहा है।

वहीं, निवेशक तेजी से बढ़ रहे हैं। मांग अधिक और आपूर्ति कम और बैंकों की छुट्टियों के कारण पहले दो दिनों में डिलीवरी हो रही थी, जो बढ़कर सात तक दिन हो गई है। टैरिफ के बाद पकड़ी थी रफ्तार अमेरिका की ओर से लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के प्रभावी होने के बाद चांदी ने सवा लाख रुपये प्रति किलोग्राम होने के लिए दौड़ लगानी शुरू की थी, जबकि लोग डेढ़ लाख रुपये प्रति किलोग्राम का कयास लगा रहे थे।