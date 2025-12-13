Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Rate Hike: चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, अपने रिकॉर्ड तोड़ रही सिल्वर; क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

    By Ambuj Upadhyay Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:00 AM (IST)

    एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 6800 रुपये बढ़कर दो लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि हाजिर बाजार में यह 1.93 लाख रुपये को पार कर गई। दीपावली से अब त ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। चांदी की चमक एक बार फिर बढ़ती जा रही है। दीपावली से अब तक हाजिर में 33 हजार रुपये प्रति किलोग्राम और एमसीएक्स पर 45 हजार रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की वृद्धि हुई है। इससे एमसीएक्स पर मूल्य 200900 और हाजिर में 1.93600 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। पहली बार चांदी दो लाख को पार कर गई है और मूल्य आल टाइम हाई पहुंच गए हैं। इससे बाजार में अस्थिरता आ गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एमसीएक्स पर 6800 रुपये की वृद्धि दो लाख प्रति किलोग्राम, हाजिर में 1.93 लाख मूल्य हुए पार

    वैश्विक अस्थिरता और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से बाजार अस्थिर है। चांदी का औद्योगिक क्षेत्र मेंं बढ़ता प्रयोग और विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक, निवेशकों का इस ओर बढ़ता रूझान इसके मूल्यों में लगातार वृद्धि करा रहा है। ऐसे में धनतेरस से पहले टूटा बाजार 25 नवंबर से फिर से रफ्तार पकड़ चुका है।

    चांदी कारोबारी लगा रहे ये कयास

    चांदी कारोबारी अलग-अलग कयास लगा रहे हैं, तो मूल्यों में और वृद्धि जताई जा रही है। आभूषण ज्वेलर्स के निदेशक आनंद प्रकाश का कहना है कि चांदी में निवेश तेजी से बढ़ा है। इसका उपकरणों में भी प्रयोग किया जा रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही दो लाख पार करने की दौड़ बताई थी, जो एमसीएक्स पर पहुंच गई है। हाजिर बाजार भी पीछे दौड़ रहा है और अभी मूल्य और तेजी से बढ़ने का बाजार का आंकलन है। वर्ष 2026 के मध्य तक ये सवा दो लाख और ढाई को भी पार कर सकती है। सेंट्रल बैंकाें ने भी चांदी पर निवेश करना शुरू किया है, ये भी बड़ा कारण है।

    दीपावली से अब तक हाजिर में 33 हजार और एमसीएक्स पर 45 हजार प्रति किलोग्राम मूल्य वृद्धि

    चांदी कारोबारी एवं आगरा सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष नितेश अग्रवाल का कहना था कि मूल्य में निरंतर अंतर और नए-नए कयास लगाए जा रहे हैं। अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ प्रभावी होने के बाद चांदी ने सवा लाख रुपये प्रति किलोग्राम होने के लिए दौड़ लगानी शुरू की है। बाजार इस दौड़ को और लंबी आंक रहा है।

    आगरा सराफा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रज मोहन रैपुरिया का कहना है कि बढ़ते निवेशक, इंडस्ट्रीयल प्रयोग के साथ ही वैश्विक अस्थिरता चांदी के मूल्यों को रफ्तार दे रही है। हाजिर और एमसीएक्स पर ऑल टाइम हाई मूल्य होने के बाद बाजार में शाम को अस्थिर हो गया।