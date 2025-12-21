तारीख पर खर्च हो जाती है रकम... दोनों पैरों में लगी आगरा पुलिस की गोली, जेल से छूटते ही फिर चोरी

जागरण संवाददाता, आगरा। न्यू आगरा के कैलाश विहार में बंद मकान में चोरी करने वाले शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपित राजू शातिर चोर है, दो वर्ष पहले मथुरा पुलिस से मुठभेड़ में उसके दोनों पैर में गोली लगी थी। जेल से छूटने के बाद वह साथी के साथ् दोबारा चोरी करने लगा। मकान से मिले जेवरात उसने पांच लाख रुपये में बेच दिए थे। पुलिस ने आरोपित से पूरी रकम बरामद कर ली है।

न्यू आगरा के कैलाश विहार में बंद मकान में चोरी करने वाले शातिर को दबोचा कैलाश विहार निवासी दयाल विमल 13 नवंबर की दोपहर पत्नी को अस्पताल दिखाने लेकर गए थे। पीछे से मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के जेवरात और 55 हजार रुपये चोरी कर लिए थे। एसीपी हरीपर्वत अक्षय महाडिक ने बताया कि पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरेां की फुटेज खंगालने के दौरान नगला पदी निवासी लवकुश का सुराग मिला। लवकुश को 17 नवंबर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उससे पूछताछ में नगला पदी निवासी राजू का नाम सामने आया था।

पुलिस ने आरोपित से बरामद किए जेवरात बेचकर हासिल किए पांच लाख रुपये शनिवार पुलिस ने आरोपित राजू को गिरफ्तार कर लिया। उससे पांच लाख रुपये बरामद किए। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि चोरी के जेवरात उसने फिरोजाबाद निवासी शिवा और मथुरा निवासी कन्हैया को बेचे थे। कुछ जेवरात राहगीरों काे भी बेच दिए थे। आरोपित राजू पर दो दर्जन से अधिक मुकदमे आगरा और मथुरा के विभिन्न थानों में दर्ज हैं।

दो वर्ष पहले मथुरा पुलिस ने उसे मुठभेड में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जिसमें राजू के दोनों पैरों में गोली लगी थी। वह ठीक से चल नहीं पाता है। एसीपी ने बताया कि चोरी के जेवरात खरीदने वाले शिवा और कन्हैया की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।