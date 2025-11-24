आगरा की बेस्ट BLO बनीं शीला देवी, DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी करेंगे सम्मानित

जागरण संवाददाता, आगरा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के भाग संख्या-395 की बीएलओ शीला देवी ने जिले में उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्हें बेस्ट बीएलओ चुना गया है। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी उन्हें सम्मानित करेंगे।

एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची में शुद्धिकरण और अद्यतन का कार्य तेजी से चल रहा है। एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 395, कमरा नंबर-2,प्रा.वि. नगला बेल की बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) शीला देवी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले में अपना बूथ शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है। बीएलओ शीला देवी को सम्मानित किया जाएगा।

SIR अभियान में सौ प्रतिशत मतदाताओं के गणना पत्र भरवाकर डिजिटलाइज भी किए बीएलओ शीलादेवी ने बताया कि उन्होंने पहले ही वर्ष 2003 की मतदाता सूची का 2025 की सूची से मिलान कर मतदाताओं के क्रमांक नोट कर लिए थे। गणना प्रपत्र प्राप्त होते ही उन्होंने दो प्रतियों में इसे सभी संबंधित मतदाताओं तक डोर टू डोर पहुंचाया, इस कार्य में सभी मतदाताओं ने उत्साह पूर्वक गणना पत्र भरने में पूर्ण सहयोग किया।