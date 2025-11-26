शमसाबाद में 5 से होगा भक्ति का महाकुंभ, पितृ शांति और सद्गति के लिए 14 दिसंबर तक चलेगा अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ

मुन्ना लाल शर्मा, फतेहाबाद। शमसाबाद स्थित श्री राजराजेश्वरी गुफा धाम, त्यागी अवधूत आश्रम और जारौली टीला में पांच से 14 दिसंबर तक भक्ति, ज्ञान और दिव्यता से सराबोर होने जा रहा है। पितृ शांति, मोक्ष और सद्गति के उद्देश्य से आयोजित अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक उत्साह का केंद्र बना हुआ है।

यज्ञ की तैयारियां जोरों पर हैं। आश्रम परिसर में दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 108 झोपड़ियों का निर्माण जारी है, ताकि साधना, भक्ति और प्रवास में किसी प्रकार की असुविधा न हो। महंत लोकेशानंद महाराज ने बताया कि यह विशेष कथा उन श्रद्धालुओं के लिए है जो व्यक्तिगत रूप से कथा या यज्ञ नहीं करा पाते। 108 परीक्षित अपने पितरों की शांति के लिए इस सामूहिक यज्ञ में सहभागी बनेंगे।

निकलेगी भव्य कलश यात्रा पांच दिसंबर की सुबह भव्य कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से निकलेगी, जो नौ दिवसीय कथा और दिव्य सत्संगों का शुभारंभ करेगी। आश्रम परिसर भक्ति के रंगों, मंत्रोच्चार और संगीत से गूंज रहा है। इस महोत्सव में देश-विदेश के ख्यात संत, महामंडलेश्वर और आचार्य पधारेंगे। कथा वाचन का रसपान कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कथावाचक पुण्डरीक गोस्वामी आएंगे।