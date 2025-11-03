एसजीएसटी जांच: आगरा में करोड़ों का स्टॉक गायब, व्यापारी ने जमा कराए 85.40 लाख रुपये

राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने श्रीराम पेपर वर्ल्ड, बेलनगंज, आगरा की जांच की। जांच में व्यापारी के प्रतिष्ठान पर लगभग 4 करोड़ रुपये का स्टॉक कम मिला। व्यापारी द्वारा रिटर्न में टर्नओवर कम दिखाकर जीएसटी कम जमा किया गया था। जांच के बाद व्यापारी ने 85.40 लाख रुपये जमा कराए।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।