    एसजीएसटी जांच: आगरा में करोड़ों का स्टॉक गायब, व्यापारी ने जमा कराए 85.40 लाख रुपये

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने श्रीराम पेपर वर्ल्ड, बेलनगंज, आगरा की जांच की। जांच में व्यापारी के प्रतिष्ठान पर लगभग 4 करोड़ रुपये का स्टॉक कम मिला। व्यापारी द्वारा रिटर्न में टर्नओवर कम दिखाकर जीएसटी कम जमा किया गया था। जांच के बाद व्यापारी ने 85.40 लाख रुपये जमा कराए।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, आगरा। राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा ने श्रीराम पेपर वर्ल्ड, बेलनगंज आगरा की जांच की। यह फर्म बल्केश्वर के अनिकेत गुप्ता की है। जांच में व्यापारी के प्रतिष्ठान पर कोई स्टाक नहीं पाया गया।

    एसजीएसटी की जांच में कम मिला चार करोड़ रुपये का स्टाक

     

    व्यापारी द्वारा दाखिल रिटर्नों के अनुसार उसके पास लगभग 4 करोड रुपए का पेपर एवं पेपर रोल का स्टाक होना चाहिए था। व्यापारी द्वारा रिटर्न में टर्नओवर वास्तविक बिक्री से कम घोषित करते हुए जीएसटी कम जमा किया गया है। जांच के बाद व्यापारी द्वारा 85.40 लाख रुपये जमा कराए गए हैं।