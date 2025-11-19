Language
    Agra News: एसजीएसटी के निशाने पर फर्जी फर्में, 33.65 करोड़ रुपये की आईटीसी का घोटाला!

    By Nirlosh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:24 AM (IST)

    आगरा में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) विभाग ने कई फर्जी फर्मों को रडार पर लिया है जो बिना वास्तविक आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) पास कर रही हैं। अब तक 17 फर्मों को पकड़ा गया है, जिन्होंने 33.65 करोड़ रुपये की आइटीसी का दुरुपयोग किया है। इन फर्मों के पंजीकरण में गरीबों के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे संगठित नेटवर्क की आशंका है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। बिना वास्तविक आपूर्ति के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आटीसी) पास ऑन करने का खेल कर रहीं कई फर्जी फर्में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के रडार पर हैं। लखनऊ मुख्यालय से जांच के निर्देश मिलने के बाद विभागीय अधिकारी इन फर्मों की रेकी में जुटे हुए हैं। अब तक पकड़ी गईं अधिकांश फर्मों के पंजीकरण में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज गरीबों व मजदूरों के पाए गए हैं। इससे इन फर्मों को बनाने के पीछे किसी संगठित नेटवर्क का हाथ होने की संभावना प्रबल हो रही है।

    फर्जी फर्मों ने 33.65 करोड़ रुपये की आटीसी का किया खेल


    एसजीएसटी की तहरीर पर लाेहामंडी थाना में सोमवार को 10 फर्जी फर्मों के विरुद्ध 18.27 कराेड़ रुपये की आटीसी पास आन कर दूसरी फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में पंजीकृत यह फर्में बोगस पाई गईं। इससे पूर्व एक नवंबर को सात फर्मों के विरुद्ध 15.38 करोड़ रुपये की आटीसी पास ऑन करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। विभाग ने 17 दिन में 17 फर्जी फर्में पकड़ी हैं, जिन्होंने 33.65 करोड़ रुपये की आइटीसी पास आन की थी।

    अपर आयुक्त ग्रेड वन पंकज गांधी ने बताया कि विभाग अभी इस तरह की कई और फमों की जांच कर रहा है। जांच पूरी होने के बाद उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।